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Подготовка к ЧМ по хоккею. Дэнни Тэйлор присоединится к сборной Беларуси

10.04.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дэнни Тэйлор, вратарь минского "Динамо", в ближайшее время присоединится к тренировкам сборной Беларуси, которая готовится к выступлению на ЧМ по хоккею в Риге.



"После выходных присоединится к тренировкам Даниэль Тэйлор ("Динамо" Минск)", - сообщил в Telegram со ссылкой на источник в национальной сборной журналист Павел Лысенков в субботу.

Он отметил, пишет interfax.by, что сборная руководством Михаила Захарова приступила к тренировкам с 1 апреля. Захарову помогает известный российский специалист, тренер подмосковного "Витязя" Михаил Кравец.

По словам Лысенкова, "на днях к тренерскому штабу присоединится еще один российский специалист, в прошлом известный хоккеист, а сейчас тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев. Сейчас он в Москве просматривает кандидатов в национальную сборную в матчах КХЛ".

"В составах полуфиналистов Востока "Авангарда" и "Ак Барса" выступают четверо белорусов", - говорится в сообщении.
 
"Сейчас в лагере национальной команды принимают участие 25 хоккеистов, самому молодому игроку Никите Парфенюку - 18 лет. 7 апреля он в составе минской "Юности" стал чемпионом Беларуси, обыграв в финале плей-офф ХК "Гомель", а на следующий день приехал тренироваться в сборную", - отметил журналист.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Дэнни Тэйлор, вратарь минского "Динамо", в ближайшее время присоединится к тренировкам сборной Беларуси, которая готовится к выступлению на ЧМ по хоккею в Риге.
 
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