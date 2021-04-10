Подготовка к ЧМ по хоккею. Дэнни Тэйлор присоединится к сборной Беларуси









"После выходных присоединится к тренировкам Даниэль Тэйлор ("Динамо" Минск)", - сообщил в Telegram со ссылкой на источник в национальной сборной журналист Павел Лысенков в субботу.





пишет interfax.by, что сборная руководством Михаила Захарова приступила к тренировкам с 1 апреля. Захарову помогает известный российский специалист, тренер подмосковного "Витязя" Михаил Кравец. Он отметил,interfax.by, что сборная руководством Михаила Захарова приступила к тренировкам с 1 апреля. Захарову помогает известный российский специалист, тренер подмосковного "Витязя" Михаил Кравец.





По словам Лысенкова, "на днях к тренерскому штабу присоединится еще один российский специалист, в прошлом известный хоккеист, а сейчас тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев. Сейчас он в Москве просматривает кандидатов в национальную сборную в матчах КХЛ".





"В составах полуфиналистов Востока "Авангарда" и "Ак Барса" выступают четверо белорусов", - говорится в сообщении.

"Сейчас в лагере национальной команды принимают участие 25 хоккеистов, самому молодому игроку Никите Парфенюку - 18 лет. 7 апреля он в составе минской "Юности" стал чемпионом Беларуси, обыграв в финале плей-офф ХК "Гомель", а на следующий день приехал тренироваться в сборную", - отметил журналист.











