Астроном: угрозы из космоса, инопланетяне, ретроградный Меркурий

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Астроном: угрозы из космоса, инопланетяне и ретроградный Меркурий

Возможна ли гибель Земли от метеорита? Как ищут инопланетян и как узнают, где их искать? Зачем ученые исследуют объекты, находящиеся в сотнях световых лет от Земли, и почему у фундаментальной науки нет конкретной цели? Как страны и отдельные ученые делят между собой обсерватории и телескопы? И что такое ретроградный Меркурий на самом деле?

Почему в науке нет места для веры и снисхождения, объясняет астроном, заведующий Отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе:

01:20 То, что в прошлом веке казалось фантастикой: чем занимается астрономия сегодня?

05:20 "Нам интересна тайна сама по себе": зачем знать, что происходит за пределами Солнечной системы

06:40 Наблюдение за спутниками или датчики охранных систем: прикладная ценность астрономии

09:00 Вопрос на полях: правда ли, что Земля не похожа на шар?

10:30 Инопланетяне: что и где надо искать?

17:00 Где стоит поискать жизнь в Солнечной системе (нет, не на Марсе)

20:10 Как учёные делят обсерватории и телескопы

23:30 "Исследования исследований": как измерить успешность учёного, и кто решает, кому дать "печеньки"

24:45 "Это дело политиков, а не учёных": космическое пространство должно оставаться нейтральным?

25:20 Какое открытие он ждёт больше всего?

27:00 "Нам бы до 2021 года дотянуть": что угрожает Земле из космоса

29:00 "Мы точно знаем, что на Землю когда-нибудь что-нибудь крупное упадёт": может ли Земля погибнуть от метеорита, и можно ли это предотвратить

31:30 "До тех пор, пока меня не начинают с ними путать": что астрономы думают об астрологах

33:30 Что такое ретроградность планеты на самом деле и почему кажется, что звездопад бывает только в августе

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