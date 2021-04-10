ДТП на Долгиновском тракте попало на видео. Пострадал школьник (видео)

Источник материала: Onliner

Cегодня в 12:10 на Долгиновском тракте столкнулись Peugeot и Fiat. Момент аварии попал на запись регистратора, Госавтоинспекция опубликовала видео. После этой аварии в больницу был доставлен 15-летний подросток.

По предварительной информации ГАИ, 50-летняя женщина на Peugeot двигалась по Долгиновскому тракту со стороны улицы Автомобилистов в направлении МКАД. При перестроении она не уступила дорогу попутному автомобилю и столкнулась с ним.

В больницу для осмотра доставлен 15-летний пассажир, находившийся в Fiat.









Госавтоинспекция напоминает, что при перестроении необходимо уступать дорогу попутным транспортным средствам, не вынуждая их изменять направление движения.