ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ДТП на Долгиновском тракте попало на видео. Пострадал школьник (видео)

10.04.2021 19:07 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Cегодня в 12:10 на Долгиновском тракте столкнулись Peugeot и Fiat. Момент аварии попал на запись регистратора, Госавтоинспекция опубликовала видео. После этой аварии в больницу был доставлен 15-летний подросток.

По предварительной информации ГАИ, 50-летняя женщина на Peugeot двигалась по Долгиновскому тракту со стороны улицы Автомобилистов в направлении МКАД. При перестроении она не уступила дорогу попутному автомобилю и столкнулась с ним.

В больницу для осмотра доставлен 15-летний пассажир, находившийся в Fiat.




Госавтоинспекция напоминает, что при перестроении необходимо уступать дорогу попутным транспортным средствам, не вынуждая их изменять направление движения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Cегодня в 12:10 на Долгиновском тракте столкнулись Peugeot и Fiat. Момент аварии попал на запись регистратора, Госавтоинспекция опубликовала видео. После этой аварии в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это работает в его пользу»: Шрайбман ищет ответ на вопрос, решит ли суд посадить Бабарико
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by