«Этот магазин для всех». В Минске открывается гастромаркет FishFood, где закупаются рестораны

Источник материала: Tut.by

В Минске на Маяковского, 14 открывается гастромаркет FishFood с открытой кухней, посадочными местами и акцентом на рыбу. В маркете можно будет купить продукты для себя, здесь же из них смогут приготовить полноценное блюдо. Посмотрели, как выглядит это новое место и узнали, не опасаются ли владельцы соседства с ритейлером, который также работает с морепродуктами.





Алексей Янушкевич — ресторатор, управляющий партнер проекта, он рассказывает, что компания FishFood существует семь лет как поставщик продуктов, их основные клиенты — HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) и ритейл.

— Год как мы запустили доставку и работали по всей Беларуси. Постепенно шел рост заказов. Мы хотели увеличить розницу, поэтому решили открыть гастромаркет.

Гастромаркет занимает 300 квадратных метров, из которых 150 «квадратов» — торговый зал, еще 150 — часть со складами и холодильниками. В зале 24 посадочных места для гостей. В торговом зале есть сектор с сырами, с рыбой, морепродуктами и суши, мясом, напитками, соусами, бакалеей. Работают две кассы.



Алексей Янушкевич







Ручной слайсер Berkel. В России такие стоят по 15 тысяч долларов. «Похож на швейную машину. Но дорогую», — говорят в гастромаркете.

Акцент в гастромаркете сделан на рыбе, здесь будет много вариантов, которые не найдешь в обычном магазине. Например, гребешок в раковинах, китайский угорь, пласты замороженного лосося, стружка тунца. Также из необычных продуктов тут продают говяжьи щеки, пепперони в нарезке, цыпленок корнишон, есть большой выбор муки, творожного сыра, прошутто.

Бренд-шеф FishFood Александр Бугаец — участник программы «Адская кухня», шеф ресторана Peaky Blinders. Он говорит, что многие рестораны готовят из продуктов, которые закупают в FishFood.

— Наш слоган: «Рестораны удивляют вас нашими продуктами», — говорит он.

В чем разница между гастромаркетом и обычным магазином?





Алексей Янушкевич объясняет, что разница между гастромаркетом и магазином — в сервисе. Например, здесь клиент выбирает рыбу — ее тут же разделают, завакуумируют, чтобы можно было забрать с собой, а можно продукт и приготовить, выбрав из меню блюдо, — и съесть его на месте. За готовку в гастромаркете денег не берут. Но в счет приготовления могут пойти какие-то дополнительные ингредиенты, которые покупатель выберет сам.

— Это будет полный сервис: не одноразовая посуда, а стекло, приборы, посадка с обслуживанием официантов.





Точно также можно будет и попробовать напитки в бутылках, в том числе алкоголь.

Новые интересные продукты в будущем планируют презентовать с гостями и устраивать мастер-классы по приготовлению блюд.

Почему гастромаркет не боится конкуренции с соседним магазином «Виталюр»





Рядом с FishFood работает «Виталюр», Алексей Янушкевич говорит, что конкуренции с супермаркетом он не опасается.

— Да пожалуйста. Наш проект доигрывает сервисом и ассортиментом. Понятно, что некоторые позиции есть только у нас. Я считаю, что там более социальный магазин, где есть все, что надо, но там нет такого сервиса и подачи. FishFood больше подходит для гурманов. Но и обычный человек найдет у нас все то, что нужно — этот магазин для всех.

Килограмм мидий в раковинах обойдется здесь в 13 рублей, такой же мы видели на фермерском рынке за 15.

По словам управляющего, здесь не ориентируются исключительно на премиум сегмент, в магазине есть и дешевые позиции.













У владельцев есть и другие проекты — сети Sushi House, Fusion Sushi, рестораны Peaky Blinders. Гастромаркет FishFood — пилотный проект в таком формате, поэтому пока о следующих гастромаркетах говорить рано.

— Мы открываемся, месяц-два смотрим, что у нас получается, какие обороты. Выходим на какой-то уровень, на показатели, если все хорошо — будем открываться дальше. Мы делали этот проект для души и для того, чтобы заявить о нашем бренде розничным клиентам. Показав такой объект и сервис, мы внушаем уровень доверия к нам и к нашей доставке.





Уточняем, отразился ли как-то кризис на проекте, возможно, пришлось менять сроки открытия гастромаркета.

— Нет, у нас в команде нет такого понятия как взять паузу. Если мы взяли проект, мы его делаем до конца, потому что идут инвестиции, затраты. Чем быстрее мы откроемся, независимо от ситуации, тем быстрее начнем двигаться к сроку окупаемости.

Вложения в проект не раскрывают, но говорят, что зашли в объект, где абсолютно все пришлось переделывать.

Открытие гастромаркета состоится 11 апреля в 12 часов.