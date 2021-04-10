Жены Кадырова и их недвижимость. Расследование

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Хакеры обрушили сайт издания «Проект» — после того, как там вышло расследование о женах Кадырова и их недвижимости «Медуза» публикует полный текст этой статьи в знак поддержки коллег.





Медни Кадырова (Мусаева) с дочерью и мужем Рамзаном Кадыровым

Правительство Чеченской Республики

Издание «Проект» в среду, 7 апреля, выпустило расследование, посвященное семье главы Чечни Рамзана Кадырова — его женам («первой» и «второй»), а также роскошной недвижимости, которая на них оформлена. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что поводов проверять источники дохода Кадырова нет: «Расследование — это одно, а декларирование — это другое».

Одновременно Первый канал удалил репортаж 2006 года о конкурсе красоты в Чечне, в котором фигурирует Фатима Хазуева — ее «Проект» называет «второй женой» Кадырова. Кроме того, как рассказал «Медузе» основатель и главный редактор «Проекта» Роман Баданин, хакеры обрушили сайт «Проекта»; DDoS-атака продолжается уже больше суток. В знак солидарности с коллегами «Медуза» публикует полный текст этого расследования.

Чечня, хотя ее руководство и клянется в преданности Москве, стала территорией, где по факту не действуют даже базовые законы светского европейского государства. Глава этого региона Рамзан Кадыров — по сути открытый многоженец, тратящий на содержание своей большой семьи огромные деньги, значительно превышающие его официальный доход.

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А если боитесь вы [мужья], что не будете одинаково справедливы [к двум женам, то есть в достаточном материальном обеспечении, идентичном жилье, равномерном внимании и отношении], то — [у вас есть право жениться лишь] на одной.

Коран, сура 4

В мае 2015 года в Чечне сыграли свадьбу начальника местного РОВД — 47-летнего Нажуда Гучигова и 17-летней Луизы Гойлабиевой. Фотографии жениха и несчастной невесты из ЗАГСа напоминали знаменитую картину «Неравный брак». Помимо шокирующей разницы в возрасте, было еще одно необычное обстоятельство: высокопоставленный чеченский полицейский в тот момент уже был женат.

О предстоящей свадьбе буквально за несколько дней до мероприятия узнала «Новая газета». По данным издания, школьница не желала выходить за силовика, ее родители также были против, Гучигов же в ответ расставил по селу блокпосты — чтобы юная невеста не сбежала.

Свадьба Нажуда Гучигова и 17-летней Луизы Гойлабиевой. Кавказская Политика

За девушку бились на федеральном уровне — вступились тогдашние глава Совета по правам человека Михаил Федотов и уполномоченная по правам человека Элла Памфилова. Но отстоять не смогли — по местному ТВ выступил Рамзан Кадыров, сказал, что согласие семьи девушки получено. В ЗАГС несовершеннолетнюю невесту вел Магомед Даудов по кличке Лорд, ближайший подручный Кадырова, бывший руководитель администрации главы Чечни, а сейчас глава парламента республики. На свадьбе среди гостей была и первая жена Нажуда Гучигова.

Многоженство в Чечне — явление обыденное, говорят несколько опрошенных «Проектом» местных правозащитников. По законам шариата, мужчина может «взять» себе четырех жен. Одно условие: их нужно в равной степени содержать, и в равной же степени уделять им внимание. Живут жены, как правило, не вместе, значит, каждой нужен отдельный дом, один не хуже другого. Стало быть, многоженцами могут стать только люди с достатком.

«Женщина без мужчины там считает себя неполноценной. Они готовы выходить и вторыми, и третьими», — делится наблюдениями журналистка Светлана Анохина, основательница портала Daptar, исследующего тему многоженства на Кавказе. Но ни о каком официальном браке речи быть не может — вторые, третьи, четвертые жены не регистрируются в ЗАГСе.

«Девушка может отказаться, но, как правило, родители стараются устроить жизнь своих детей. Считается, что лучше она выйдет второй женой, чем будет жить в лишениях», — говорит Магомед Аламов из «Комитета против пыток».

Руководство Чечни не раз поощряло многоженство словом. «Я за то, чтобы человек имел несколько жен, если он в них нуждается и в состоянии содержать, и решал демографическую проблему в России», — говорил Кадыров в 2015 году. В другой раз, выступая за многоженство, он объяснял это суровыми чеченскими традициями: «Если молодая девушка или разведенная женщина гуляет, то ее брат убивает и ее, и того мужчину… Лучше женщине быть второй или третьей женой, чем быть убитой».

Даже официальная жена Кадырова Медни как-то заявила: если супруг захочет еще раз жениться, она будет не против, таковы мусульманские законы. «Благородная готовность жертвовать», — восхитились журналисты государственного телеканала НТВ.

Кадыров, однако, никогда публично не признавался, есть ли у него другие жены: на официальных мероприятиях рядом с ним Медни, с которой у него 14 детей (из них — двое приемных) — получается, 12 сыновей и дочерей официальная супруга родила ему к своим 42 годам.

Лишь однажды скупая информация о неофициальном браке главы Чечни просочилась в прессу. Третьей женой Кадырова журналисты назвали местную певицу и танцовщицу Аминат Ахмадову. Из-за близости к Кадырову танцевальный ансамбль «Даймохк», которым руководит отец Ахмадовой, даже перестали звать на гастроли в Европу.

Если была «третья», то должна быть и «вторая жена». Как показало расследование «Проекта», чеченский лидер поддержал многоженство не только словом, но и делом. Его «вторая жена» обеспечена роскошным имуществом, а собственность первой, официальной супруги, скрыта за вымышленной личностью, чтобы не попадать в декларацию о доходах госслужащих. Богатство жен Кадырова говорит о том, что деньги на их содержание идут отнюдь не только из личного кармана главы республики.

Все началось с конкурса красоты.

Почетное второе место

Первый и последний конкурс красоты в современной Чечне прошел в 2006 году. Организовало его само правительство мусульманской республики. Заявки на участие собирали в грозненской библиотеке. Победительнице обещали автомобиль «Тойота» и путевку в Европу на двоих. Организаторами делался упор на то, что этот конкурс проходит по исламским канонам. Несмотря на это, отбор был вполне конвенциональным: рост — не ниже 170 сантиметров, возраст — не старше 25, «классические характеристики внешности».

Столь необычное для исламской республики мероприятие вызвало неудовольствие многих жителей. Родители не хотели отпускать дочерей участвовать, а руководство Духовного управления мусульман Чечни даже просило отменить конкурс.

В итоге нашлось 250 смелых девушек, до основного конкурса добрались двадцать из них. Девушки танцевали, пели, готовили, уверяли жюри в любви к республике, набожности и бескорыстии.

Победительницей стала 15-летняя Замира Джабраилова, второе и третье места заняли ее ровесницы Фатима и Джанора Хазуевы.

После конкурса участницы отправились на банкет в компании главы республики и его охраны. Одна из девушек, не прошедшая в финал, заплакала, и по велению Кадырова ей тут же преподнесли золотые часы Chopard с с бриллиантами, писала газета «Коммерсантъ». За ужином девушки вышли танцевать лезгинку с охранниками, и тогда в воздух полетели деньги: сначала рублевые, а потом долларовые банкноты. Знаменитые кадры Кадырова и вихря из купюр были сняты именно там. Присутствовавшая там журналистка «Коммерсанта» насчитала на полу никак не меньше 30 тысяч долларов.





Финал конкурса «Краса Чечни — 2006» прошел на сцене концертного зала Грозненской филармонии. Рамзан Кадыров (второй справа) на банкете после проведения конкурса. Василий Шапошников, Коммерсантъ

Судьбы всех трех призерок конкурса сложились благополучно. Джабраилова приняла участие еще в двух конкурсах красоты, получила высокий пост в правительстве и звание «ведущей модели» дома моды Медни Кадыровой Firdaws. Занявшая третье место Джанора Хазуева сыграла в кино — в чеченском фильме «Отчуждение» про двух братьев, разлученных войной.

А Фатима Хазуева, ставшая на конкурсе второй, закрепила свое место, став второй женой руководителя Чечни.

Царица Кишинева

В принципе, чтобы понять особый статус Фатимы Хазуевой в Чечне, не обязательно проводить расследование. О ее близости к Кадырову знают многие жители Грозного, и понятно почему — свидетельство этих отношений настолько бросается в глаза, что кажется, будто чеченский руководитель ничего не стесняется.

После второй чеченской войны Грозный лежал в руинах. Город начали восстанавливать еще при отце Рамзана Ахмате Кадырове. В 2005 году отреставрировали центральный проспект Победы, которому позже дали имя Владимира Путина. Деньги на восстановление Чечни и создание социальной инфраструктуры — не меньше полутриллиона рублей к настоящему моменту — идут из федерального бюджета, но за изменение облика Грозного принято благодарить Рамзана Кадырова. Даже день города здесь празднуется в день рождения главы Чечни.

Роскошные резиденции Кадырова, личная и рабочая, находятся в самом центре столицы. Ради уюта и безопасности главы республики специально поменяли русло реки Сунжа — теперь рабочая резиденция чеченского лидера находится словно на острове, в окружении водяного рва.

Практически одновременно с кадыровской резиденцией на противоположном берегу Сунжи началось строительство другого дворца. Еще одного столь роскошного особняка в Грозном, наверное, не найти. Участок — площадью более 9 тыс. кв. метров, размером с два футбольных поля, на территории есть даже открытый бассейн — единственный в городе.

Район, где стоит этот дворец, в народе носит название «Кишинев» — большинство улиц там названы в честь членов семьи шейха Кунта Хаджи Кишиева — суфийского шейха, которого почитает Кадыров.

В «Кишиневе» живут сплошь важные люди — здесь же, например, роскошные дома семей Магомеда Даудова и депутата Госдумы Адама Делимханова. Это запретная зона. Попасть на территорию «Кишинева» обычному человеку невозможно, тем более нельзя снимать. Грозненца, который заснял все это великолепие на свой видеорегистратор, недавно приговорили к четырем годам заключения.

В прошлом году на территории «Кишинева» в день памяти шейха Кишиева появилась своя джума-мечеть (пятничная, соборная мечеть). Мечеть нарекли именем скончавшегося в 2019 году грозненца Шайхи Хазуева. Хазуев не был известным богословом и вообще не имел к религии никакого отношения, он был обычным чиновником — в последние годы занимал пост замруководителя Кавказского управления Ростехнадзора. Зато у него было другое достоинство — покойный был отцом Фатимы Хазуевой, финалистки того единственного чеченского конкурса красоты. Ей и принадлежит главный дом «Кишинева» — тот самый дворец с открытым бассейном аккурат напротив резиденции Кадырова, следует из выписки из Росреестра, которая есть в распоряжении «Проекта».

Стоимость дворца Хазуевой оценить сложно — как принято говорить, подобных предложений на рынке нет. Но если смотреть на снимки с воздуха, становится понятно, что по степени роскоши и площади дворец Хазуевой может конкурировать с лучшими домами Рублевки.

Роскошную недвижимость Хазуевых «Проект» обнаружил не только в Грозном, но и в Москве.

В 19 лет, через четыре года после конкурса красоты, Фатима стала владелицей 130-метровой квартиры в элитном жилом комплексе на Шаболовке — сейчас квартира такой площади там стоит 50 млн рублей. В 2013 она получила в собственность там же нежилое помещение площадью почти 600 квадратных метров — такой объект сейчас может стоить еще около 100 миллионов рублей.

В 20 лет Хазуева стала владелицей 290-метровой квартиры в жилом комплексе на улице Минская, возле природного заказника «Долина реки Сетунь». Этот дом расположен ровно напротив жилого комплекса, в котором владеет квартирой официальная жена Рамзана Кадырова Медни — буквально через дорогу. Сейчас такая же квартира, как у Хазуевой, продается там за 120 миллионов рублей.

В 2017 году в распоряжение Хазуевой перешла 200-метровая квартира в Хамовниках. Квартира чуть меньшей площади стоит там сейчас почти 200 миллионов рублей.

Вряд ли Хазуева могла самостоятельно заработать на все это — последние несколько лет она числится сотрудницей администрации главы Чечни с зарплатой менее 100 тысяч рублей в месяц (Среди ближайшей кровной родни Фатимы «Проект» также не обнаружил крупных бизнесменов. Отец Хазуевой был чиновником, ее брат тоже работает в госструктурах.) Кстати, «первая жена» Кадырова Медни тоже трудоустроена в администрации своего мужа и тоже получает там зарплату.

«Жена главы»

В принципе, тот факт, что Хазуева не чужой человек для большой семьи Кадыровых, подтверждается достаточно легко. Дело в том, что Фатима и законная супруга Рамзана Медни фактически совместно владеют недвижимостью в Москве. На Мосфильмовской улице столицы, неподалеку от штаб-квартиры главной кинокомпании страны, стоит дорогой небоскреб — квартира площадью 210 квадратных метров там записана на Медни. (Это единственная недвижимость, которой Кадырова владеет, согласно декларации.) Однако парковочные места в подвале небоскреба оформлены на Хазуеву. Эта парковка еще сыграет важнейшую роль в нашем рассказе (см. главу Виртуальная жена).

Земляки Хазуевой откровенничать о ее семье не торопятся. «Одна из самых уважаемых и почитаемых женщин во всей Чечне», «замужем, дети, прекрасная семья», «элита» — этими словами в разговоре с «Проектом» отзывались о Фатиме жители села Махкеты, где девушка выросла. Тем не менее несколько человек сообщили: Фатима состоит в браке с Кадыровым. «[Она —] жена главы», — отреагировал один из ее односельчан, только услышав, что мы хотим поговорить о Хазуевой.

Наконец, брак между Кадыровым и Хазуевой подтверждает Тумсо Абдурахманов — чеченский блогер и оппонент Кадырова, которому пришлось бежать из России несколько лет назад. Ближайший помощник Кадырова Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть, и в день рождения Даудова в феврале 2020 года блогер пережил попытку покушения — на него напал мужчина с молотком.

Абдурахманов, как он говорит, был дружен с братом Хазуевой, и потому знает о ее браке с чеченским лидером. Брат Фатимы Асламбек Хазуев, как рассказывает Абдурахманов, вскоре после начала отношений сестры и Рамзана начал богатеть — в один момент пересел из «лады-десятки» в Porsche Cayenne, а сейчас и вовсе занимает пост замминистра финансов республики. Впрочем, только дорогой машиной настоящий султан не ограничился бы.

Семейный бюджет

Чечня — один из самых бедных регионов России. Кадыров тоже всегда имел относительно скромный официальный заработок. (Обычно 4-7 миллионов рублей в год. И только в 2020 году он задекларировал необъяснимо высокий доход в 150 миллионов рублей.) Однако роскошь, в которой живет глава Чечни, говорит о том, что официальная зарплата, возможно, не единственный источник его благосостояния. Например, одно из предыдущих расследований «Проекта» рассказывало о малоприметном московском юристе Павле Кротове, на которого записан многомиллионный бизнес, предположительно связанный с Кадыровым и его окружением.

Но у чеченского руководства есть и еще один источник финансирования — это общественный фонд имени Ахмата Кадырова (далее — фонд Кадырова). Его создали еще в 2004 году — через месяц после гибели Кадырова-старшего. Президентом фонда стала вдова бывшего президента Аймани Кадырова, а председателем и фактическим руководителем — 28-летний Рамзан.

Фонд был создан, как декларируется, «в целях оказания благотворительной помощи нуждающимся гражданам и создания рабочих мест для населения республики». В 2019 году фонд Кадырова собрал больше пожертвований, чем любой другой благотворительный фонд в России — 6 миллиардов рублей. Это в 1,5 раза больше, чем у второго по доходам фонда — крупной еврейской благотворительной организации «Джойнт», и в три раза больше, чем у фонда «Подари жизнь», который занимается помощью детям с онкологическими заболеваниями.

Что скрывают жены Рамзана Кадырова? Proekt.media

Зачастую фонд Кадырова действует как кошелек для широких жестов чеченского руководства. Это были то оплата «Мерседеса», который Кадыров подарил пятилетнему мальчику за четыре тысячи отжиманий, то двухэтажная квартира, подаренная Кадыровым французскому актеру Жерару Депардье. Даже по документам на благотворительность фонд тратит существенно меньше, чем на свое содержание.

Например, в 2019 году фонд потратил на социальную и благотворительную помощь 2,8 миллиарда рублей, а на «содержание аппарата управления» — более 4 миллиардов, следует из поданной в ФНС отчетности фонда, которую изучил «Проект». При этом на оплату труда сотрудников самого фонда пошло не более 8 миллионов рублей, на что потрачены остальные 4 миллиарда, по документам понять нельзя.

Кадыров настаивает: фонд ничего не получает ни из федерального, ни из регионального бюджетов. Но, как писали СМИ ранее, пополняется он за счет принудительных сборов с жителей республики — 10% от зарплаты бюджетников либо взносы от бизнесменов. Кадыров отрицал существование поборов, утверждая, что фонд «занимается бизнесом, строит объекты, зарабатывает». Но по отчетности, сданной фондом в ФНС, 6 миллиардов рублей, полученные им за позапрошлый год, — это именно «добровольные финансовые взносы и пожертвования», от предпринимательской деятельности он получил всего около 300 миллионов рублей. Фонд Кадырова числится учредителем нескольких успешных бизнесов, они отчитываются о своей выручке отдельно. Возможно, ее и направляют в качестве пожертвований фонду.

Кроме простых чеченцев, которые платят взносы, в фонд скидываются и дружественные республике бизнесмены — Умар Джабраилов и Руслан Байсаров, о которых рассказывал сам Кадыров, а также некие «друзья за границей, у которых болит душа за свою Родину». Но скидывались и российские бизнесмены, прибегавшие к «силовой крыше» чеченского руководства. Например, «православный предприниматель», владелец Русской медной компании Игорь Алтушкин ежемесячно жертвовал в фонд Кадырова 7 миллионов рублей (знает близкий к нему собеседник «Проекта», представители Алтушкина не ответили на вопросы «Проекта». Фонд Кадырова не ответил на вопросы «Проекта»).

В случае с Хазуевой фонд выступил как «стратегический инвестор» — фактически на деньги фонда семья «второй жены» Кадырова получила бизнес.

Больница для жены

В 2020 году на окраине родного для Фатимы села Махкеты открылся реабилитационный центр для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Больница опять получила имя того самого Кунта-Хаджи Кишиева. Центр был построен за счет фонда Кадырова. Однако уже в начале 2021 года у центра появилась новая владелица — компания теперь всецело принадлежит Саците Хазуевой, матери Фатимы.

Бизнес в каком-то смысле беспроигрышный, так как деньги за лечение пациентов будут поступать из государственного фонда обязательного медицинского страхования. При этом проживание в центре, в отличие от лечения, будет платным — от 10 до 80 тысяч рублей за «VIP-палату» (стоимость приведена за курс реабилитации).

Щедрость мужа стоит фонду Кадырова немалых денег. За счет фонда же была построена школа родном селе Фатимы — ее назвали именем Шайхи Хазуева, как и мечеть в Грозном.

Виртуальная жена

Рамзана Кадырова, казалось, никогда не смущало, что его демонстративно роскошный образ жизни совсем не соответствует его официальным доходам. Однако в ходе этого расследования выяснилось, что чрезмерное богатство руководитель Чечни иногда все же предпочитает скрывать. Невероятная тайна открылась на той самой парковке небоскреба на Мосфильмовской улице Москвы.

По меркам другой недвижимости семьи Кадыровых, парковочные места там стоят недорого — примерно 2,5 миллиона рублей. каждое. Фатима Хазуева получила эти места в 2017 году по договору купли-продажи от некой Медни Мусаевой, владевшей ими еще с 2010 года.

Медни Мусаева — вероятно, чеченка, если судить по имени, — никогда в связи с семьей чеченского руководителя не фигурировала, но что-то в этой личности заставило насторожиться: имя, отчество и даже дата рождения Мусаевой совпадают с данными «первой жены» Кадырова Медни. («Медни Мусаевна Мусаева» родилась 30 сентября 1978 года — это же и реальная дата рождения Медни Мусаевны Кадыровой, хотя публично супруг поздравляет ее 7 сентября.) Если продолжить изыскание, то выяснится, что именно на имя Медни Мусаевой была в нулевые зарегистрирована семейная квартира Кадыровых на улице Веерная, в доме управделами президента, — ею совместно владели бывший глава республики Ахмат Кадыров, его вдова Аймани, сам Рамзан, его дочери — и та самая Медни Мусаева. (Сейчас квартира принадлежит одной лишь Аймани Кадыровой.) Кто же эта загадочная женщина?

Как установил «Проект», Мусаева и Кадырова — это одно лицо, обладающее набором документов на оба имени. «Проект» убедился, что фамилия Мусаева — не девичья фамилия Кадыровой, до замужества ее звали Медни Айдамирова. О разводе Кадыров не объявлял, он продолжает отчитываться об имуществе Медни Кадыровой в своей декларации. Таким образом получается, что у супруги главы Чечни две официально существующие личности — Кадырова, которая по декларации владеет всего одной квартирой на Мосфильмовской, и Мусаева, список владений которой гораздо шире, и вся эта собственность не находила отражения в декларации.

Так, на «Медни Мусаеву» записана еще одна квартира на Мосфильмовской — рядом с задекларированной квартирой Медни Кадыровой. Площадь незадекларированной квартиры — 225 квадратных метров, такого же размера квартира сейчас продается там за 115 миллионов рублей.

В 2010 году «Медни Мусаева» вместе с другими членами семьи Кадырова стала владелицей просторной, 187-метровой квартиры в районе станции метро Маяковская. (Сейчас эта квартира принадлежит матери главы Чечни Аймани Кадыровой. Эта жилплощадь ни разу не попадала в декларацию семьи Кадырова, хотя должна была — как недвижимость несовершеннолетних детей Кадырова).

Такая же квартира там сейчас продается за 85 миллионов рублей. В итоге, общая стоимость недвижимости, записанной на всех жен Кадырова, составляет почти 800 миллионов рублей.

И это без учета самого дорогого дворца в истории Чечни — оценить его невозможно.

По российскому законодательству, в случае смены фамилии паспорт на фамилию Кадыровой подлежал бы замене. Каких-либо исключений для граждан, к примеру, попавших под международные санкции, не существует, говорит президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин. Таким образом, имея две личности, включенная в санкционные списки США Медни Кадырова, к примеру, может позволить себе путешествовать за границу, не привлекая внимания.

Наличие у человека двух личностей российскими законами не предусмотрено, но как в случае и с другими открытиями этого расследования, для нынешней Чечни это неудивительно. Там свои законы.

* * *В последние годы «Медни Мусаева» нередко расстается со своей дорогой и незадекларированной недвижимостью. Вот и в 2017 году она уступила новой владелице свою роскошную 200-метровую квартиру в Хамовниках (ее примерная стоимость — около 200 миллионов рублей). Правда, как теперь понятно, за пределы большой семьи Кадыровых эта собственность не ушла. То, что было записано на «первую жену», теперь оформлено на «вторую» — Фатиму Хазуеву, серебряную финалистку единственного конкурса красоты в самом мусульманском регионе России.