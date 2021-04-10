В Минске открылась арт-галерея с семью тысячами котами-экспонатами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Необычная арт-галерея появилась в Минске. В ней более семи тысяч экспонатов – и все посвящены котам. Уникальность проекта в том, что в выставочных залах живут еще и усатые-полосатые с непростыми судьбами, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ксения Гибеж.

«Вот это – «клетка», домик для сверчка, которого там содержат для того, чтобы он пел и создавал дома уют».

«Клетка» для сверчка, колпачки для тушения свечей, бронзовая спичечница XIX века. Уникальные предметы быта, о которых сегодня мало кто знает. На соседних полках – современные картины, мебель, декор, книги. Всего – больше 7000 экспонатов. Историю каждого Василий Супрунюк помнит до сих пор.

– На входе в Лувр, где билетная касса, продаются какие-то сувениры… И там я купил – ни больше, ни меньше – санитарный прибор, ершик для унитаза… – С котом? – С котом!

Коллекционированием Василий Васильевич увлекся после 40. С тех пор началась непрерывная охота за интересными экземплярами: на барахолках, онлайн-аукционах, в путешествиях.

«Это были сумасшедшие поездки. В том смысле, что я уезжал в Испанию, например, с одним чемоданом, а возвращался – с тремя. И с минус сколькими-то долларами на счету, потому что нужно было платить за перевес», – рассказывает коллекционер, основатель арт-галереи Василий Супрунюк.

Долгое время «кошачье богатство» пылилось в шкафах. Со временем стало понятно: необычные экспонаты нужно выставлять. Василий Супрунюк открыл арт-галерею. По соседству с котами фарфоровыми – коты живые.

«Ну что, мой зайчик, ты хочешь опять ко мне? Ты мой красавчик, я тебя так люблю, ты такой толстенький стал».

Это сейчас их гордо зовут «хранители коллекции». А еще недавно Яша, Поко и Негро жили на улице. У каждого своя история счастливого спасения.

«Сюда приехала помощница Бриджит Бордо, она ходила по приютам, смотрела, как живут животны Этот малыш, увидев ее, начал ломать клетку, просовывать к ней лапы, мяукать и проситься «забери меня». Она накануне у нас просто была, она быстренько сообразила, куда же его пристроить – не во Францию же везти», – поясняет супруга коллекционера и смотритель коллекции Елизавета Супрунюк.

Желающих пристроить бездомных усатых становилось все больше. Места в галерее – все меньше. Поэтому Василий с супругой решили открыть собственный мини-приют для котов.



«Началась тенденция. Люди стали знакомые и незнакомые приносить. Кто котенка, кто взрослого кота. «Спасите, помогите!» Вплоть до того, что один раз нам через окно запихивали в пакете целлофановом запихивали котенка», – вспоминает помощник директора арт-галереи Александра Климкович-Сивицкая.

Сейчас в приюте живут 25 хвостатых постояльцев. Здесь их лечат, выхаживают, после чего находят им новых хозяев.