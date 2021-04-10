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В Минске открылась арт-галерея с семью тысячами котами-экспонатами
10.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Необычная арт-галерея появилась в Минске. В ней более семи тысяч экспонатов – и все посвящены котам. Уникальность проекта в том, что в выставочных залах живут еще и усатые-полосатые с непростыми судьбами, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ксения Гибеж.
«Вот это – «клетка», домик для сверчка, которого там содержат для того, чтобы он пел и создавал дома уют».
«Клетка» для сверчка, колпачки для тушения свечей, бронзовая спичечница XIX века. Уникальные предметы быта, о которых сегодня мало кто знает. На соседних полках – современные картины, мебель, декор, книги. Всего – больше 7000 экспонатов. Историю каждого Василий Супрунюк помнит до сих пор.
– На входе в Лувр, где билетная касса, продаются какие-то сувениры… И там я купил – ни больше, ни меньше – санитарный прибор, ершик для унитаза… – С котом? – С котом!
Коллекционированием Василий Васильевич увлекся после 40. С тех пор началась непрерывная охота за интересными экземплярами: на барахолках, онлайн-аукционах, в путешествиях.
Долгое время «кошачье богатство» пылилось в шкафах. Со временем стало понятно: необычные экспонаты нужно выставлять. Василий Супрунюк открыл арт-галерею. По соседству с котами фарфоровыми – коты живые.
«Ну что, мой зайчик, ты хочешь опять ко мне? Ты мой красавчик, я тебя так люблю, ты такой толстенький стал».
Это сейчас их гордо зовут «хранители коллекции». А еще недавно Яша, Поко и Негро жили на улице. У каждого своя история счастливого спасения.
Желающих пристроить бездомных усатых становилось все больше. Места в галерее – все меньше. Поэтому Василий с супругой решили открыть собственный мини-приют для котов.
Сейчас в приюте живут 25 хвостатых постояльцев. Здесь их лечат, выхаживают, после чего находят им новых хозяев.
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Уникальность проекта в том, что в выставочных залах живут еще и усатые-полосатые с непростыми судьбами.
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