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С апреля на всех станциях БелЖД объявления делаются на белорусском языке

10.04.2021 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Белорусской железной дороге утверждены типовые тексты информирования пассажиров на вокзалах, станциях и остановках.



Поезд БелЖД / Еврорадио

Как стало известно "Полесской Весне", приказ об их утверждении 25 февраля подписал первый заместитель начальника военного ведомства Иван Шиловпередает Еврорадио. В нем начальникам железнодорожных управлений поручено обеспечить трансляцию объявлений на всех станциях и остановках на белорусском языке с 1 апреля.

Объявления в региональных поездах звучат по-белорусски уже несколько лет. Теперь это правило распространилось на межрегиональные поезда.
 
 
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На Белорусской железной дороге утверждены типовые тексты информирования пассажиров на вокзалах, станциях и остановках.
 
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