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С апреля на всех станциях БелЖД объявления делаются на белорусском языке
Источник материала: Партизан
На Белорусской железной дороге утверждены типовые тексты информирования пассажиров на вокзалах, станциях и остановках.
Поезд БелЖД / Еврорадио
Как стало
Объявления в региональных поездах звучат по-белорусски уже несколько лет. Теперь это правило распространилось на межрегиональные поезда.
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На Белорусской железной дороге утверждены типовые тексты информирования пассажиров на вокзалах, станциях и остановках.
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