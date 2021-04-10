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Известный московский дизайнер Артемий Лебедев назвал вкусный ресторан в Минске
Источник материала: Tut.by
Известный московский дизайнер Артемий Лебедев назвал вкусный ресторан в Минске. По его мнению, это «Ресторан 1» с улицы Свердлова, 2 (бывший Simple). Он располагается на третьем этаже исторического здания «Фабрики-кухни». Об этом Лебедев
Лебедев написал, что нашел в Минске сразу два удивительных места: одно спрятано в другом.
— Есть хорошо реконструированное конструктивистское здание «Фабрики-кухни», а внутри него — прекрасное заведение «Симпл», на третьем этаже. «Фабрика-кухня» напоминает дом Наркомфина в Москве (с поправкой на то, насколько города разные). Особенно крыши похожи! «Симпл» — ресторан с прекрасными маленькими порциями и вкусный.
Дизайнер отметил, что ему захотелось вернуться в ресторан вечером и взять бокальчик.
— Кстати, тут невероятное явление — у главного входа здания открываются все три двери. Явно идеалист управляет проектом. Минчане, гордитесь! — добавил Лебедев.
Напомним, ресторан современной белорусской кухни «Рестораном 1» (бывш. Simple) вошел в
К слову, осенью Артемий Лебедев
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Известный московский дизайнер Артемий Лебедев назвал вкусный ресторан в Минске. По его мнению, это «Ресторан 1» с улицы Свердлова, 2 (бывший Simple). Он располагается на...
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