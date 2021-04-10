Источник материала: Tut.by

Известный московский дизайнер Артемий Лебедев назвал вкусный ресторан в Минске. По его мнению, это «Ресторан 1» с улицы Свердлова, 2 (бывший Simple). Он располагается на третьем этаже исторического здания «Фабрики-кухни». Об этом Лебедев написал в Instagram.



«Ресторан 1», бывш. Simple Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Лебедев написал, что нашел в Минске сразу два удивительных места: одно спрятано в другом.

— Есть хорошо реконструированное конструктивистское здание «Фабрики-кухни», а внутри него — прекрасное заведение «Симпл», на третьем этаже. «Фабрика-кухня» напоминает дом Наркомфина в Москве (с поправкой на то, насколько города разные). Особенно крыши похожи! «Симпл» — ресторан с прекрасными маленькими порциями и вкусный.

Дизайнер отметил, что ему захотелось вернуться в ресторан вечером и взять бокальчик.

— Кстати, тут невероятное явление — у главного входа здания открываются все три двери. Явно идеалист управляет проектом. Минчане, гордитесь! — добавил Лебедев.



Те самые три двери. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, ресторан современной белорусской кухни «Рестораном 1» (бывш. Simple) вошел в топ-5 лучших ресторанов 2020-го по версии AFISHA.TUT.BY. Мы отмечали, что гости любят место за отличное меню: это не классическая и примитивная белорусская кухня, а еда из локальных продуктов в интерпретации Алексея Свидрицкого. А за карту напитков тут отвечает Артем Хамицевич.

К слову, осенью Артемий Лебедев называл единственный «не колхозный» ресторан в Минске. По его мнению, это SeaFoodBar by John Dory с улицы Революционной, 17. Сейчас проект работает под вывеской SFB Minsk.