Полуфиналы плей-офф Кубка Гагарина продолжаются: что известно

Источник материала: ОНТ

Продолжаются полуфиналы плей-офф Кубка Гагарина. На Востоке в четвертом матче серии казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» – 2:1.

В начале матча Михаил Глухов вывел гостей вперед. В дебюте третьего периода Станислав Галиев увеличил преимущество «Ак Барса». «Авангард» смог ответить лишь одним голом, который «ястребы» оформили всего за 8 секунд до конца матча. Таким образом, счёт в финале Восточной конференции стал равным – 2:2.

Хоккеисты ЦСКА могут выйти в решающий раунд Кубка Гагарина. Дома москвичи примут СКА из Санкт-Петербурга. Начало матча – в 17.00. В серии до четырёх побед московские «армейцы» лидируют со счётом 3:1.

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