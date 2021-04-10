До +17℃ с грозами, но похолодание в конце недели. Погода с 12 по 18 апреля. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

На неделе с 12 апреля по 18-е без осадков тоже не обойдется. Но в первой половине будет достаточно комфортно, а во второй похолодает, особенно в западной части Беларуси.





В понедельник осадков не ожидается. Чаще будет светить солнце. Под утро слабые туманы, видимость до полукилометра. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Влажность до 70%. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит от 0℃ до +7℃. Днем +12℃...+14℃.

Во вторник и среду будет облачно с небольшими прояснениями. Влажность до 90%. Местами пройдут кратковременные осадки, возможны грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит +2℃…+9℃. Днем во вторник от +7℃ до +17℃, в среду будет 0℃…+12℃.

В четверг и пятницу — похолодание. Повсеместно пройдут дожди различной интенсивности. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Влажность до 90%. Ветер западный, юго-западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью +3℃…+7℃. Днем от 0℃ до +14℃.

В субботу и воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдут небольшие кратковременные осадки. Под утро непродолжительные туманы, видимость до полукилометра. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы от -3℃ до +3℃, днем в субботу от 0℃ до +9℃, в воскресенье в середине дня от +1℃ до +11℃.

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