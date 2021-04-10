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Четвёртый тур чемпионата Беларуси по футболу продолжается
Источник материала: ОНТ
Продолжается четвёртый тур чемпионата Беларуси по футболу. В программе 10 апреля три матча, и результат одного из них уже известен. «Ислочь» уступила «Руху» со счетом 0:1.
10 апреля «Слуцк» дома играет с жодинским «Торпедо». Интересный поединок начнётся в 20.00. Брестское «Динамо» примет «Динамо» минское. Обе команды на старте турнира одержали по две победы и один раз сыграли вничью. С семью очками они располагаются в верхней части турнирной таблицы. Лидирует солигорский «Шахтёр», который после трёх туров идёт без потерь.
11 апреля «горняки» примут «Сморгонь». Отметим, что на старте 4-го тура футболисты речицкого «Спутника» обыграли «Энергетик-БГУ» – 1:0 и набрали первые очки в высшей лиге чемпионата страны.
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Продолжается четвёртый тур чемпионата Беларуси по футболу. В программе 10 апреля три матча, и результат одного из них уже известен. «Ислочь» уступила «Руху» со...
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