В американском штате Орегон обнаружен объект, похожий на фрагмент космического аппарата

Источник материала: ОНТ

В округе Линкольна (штат Орегон) на берегу залива Алси найден объект, похожий на фрагмент комического аппарата, передаёт РИА «Новости».

Местные власти посчитали, что это одна из деталей ракеты SpaceX, так как ранее жители штата видели полоски света, которые, по информации властей, могли быть следами от обломков ракеты SpaceX, но в компании эту информацию не подтвердили.

В офисе шерифа города Уолдпорт, близ которого рыбак обнаружил загадочный объект, сообщили, что для его идентификации обратились к специалистам компании SpaceX. Однако они не смогли опознать в обугленном фрагменте составной элемент одного из своих космических аппаратов.

Чиновники округа Линкольна приняли решение отправить находку на дальнейшее изучение.

Фото: facebook.com/lincolncountysheriff

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram