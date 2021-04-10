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Хоккеисты «Нью-Джерси» уступили «Питтсбургу» в Национальной хоккейной лиге
Источник материала: ОНТ
Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович продолжает набирать бомбардирские баллы в своем дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге.
22-летний форвард отдал голевую передачу в матче против «Питтсбурга». Однако «дьяволы» на своём льду уступили – 4:6.
Первой звездой встречи стал нападающий «пингвинов» Сидни Кросби. В нынешнем сезоне Егор Шарангович забросил уже девять шайб и отдал восемь голевых передач. Следующий матч «Нью-Джерси» вновь проведет дома и снова против «Питтсбурга». Эта игра состоится вечером 11 апреля.
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Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович продолжает набирать бомбардирские баллы в своем дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге. 22-летний...
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