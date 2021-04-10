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Белорусские тяжелоатлеты – вновь на пьедестале чемпионата Европы в Москве

10.04.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские тяжелоатлеты – вновь на пьедестале чемпионата Европы в Москве

Белорусские тяжелоатлеты – вновь на пьедестале чемпионата Европы в Москве. Серебряную медаль в двоеборье завоевал Пётр Асаёнок.

В весовой категории до 96 килограммов он показал результат 374 килограмма по сумме двух упражнений. Также Пётр Асаёнок завоевал серебро по результатам рывка. А в весовой категории до 102 килограммов дебютант турнира Сергей Шаренков стал бронзовым призёром в рывке. По сумме двух упражнений он стал седьмым.

Следом расположился Андрей Орлёнок, который выступал в группе «B». Напомним, ранее малые бронзовые медали турнира завоевали Геннадий Лаптев – в рывке и Дарья Наумова – в толчке. Завершится чемпионат Европы в Москве 11 апреля.

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Белорусские тяжелоатлеты – вновь на пьедестале чемпионата Европы в Москве. Серебряную медаль в двоеборье завоевал Пётр Асаёнок. В весовой категории до 96...
 
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