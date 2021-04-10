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Белорусские тяжелоатлеты – вновь на пьедестале чемпионата Европы в Москве
Источник материала: ОНТ
Белорусские тяжелоатлеты – вновь на пьедестале чемпионата Европы в Москве. Серебряную медаль в двоеборье завоевал Пётр Асаёнок.
В весовой категории до 96 килограммов он показал результат 374 килограмма по сумме двух упражнений. Также Пётр Асаёнок завоевал серебро по результатам рывка. А в весовой категории до 102 килограммов дебютант турнира Сергей Шаренков стал бронзовым призёром в рывке. По сумме двух упражнений он стал седьмым.
Следом расположился Андрей Орлёнок, который выступал в группе «B». Напомним, ранее малые бронзовые медали турнира завоевали Геннадий Лаптев – в рывке и Дарья Наумова – в толчке. Завершится чемпионат Европы в Москве 11 апреля.
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Белорусские тяжелоатлеты – вновь на пьедестале чемпионата Европы в Москве. Серебряную медаль в двоеборье завоевал Пётр Асаёнок. В весовой категории до 96...
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