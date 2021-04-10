Последний день марафона «Неделя леса 2021» собрал рекордное количество желающих посадить дерево

Источник материала: ОНТ

Последний день эко-марафона «Неделя леса 2021» собрал рекордное количество желающих посадить дерево – больше 10 тысяч человек.





Что и говорить, это весомый вклад в будущее. За неделю акции участники посадили 6 тысяч гектаров молодых деревьев. Опыт в этом деле не важен. На посадку выходят и большими коллективами, и семьями, есть тот, кто хочет посадить дерево исключительно сам. По словам волонтёров, «приветствуют любой состав». За работой много говорят о значимости сохранения природных ресурсов Беларуси.

Лесовосстановление – одна из тенденций последних лет. В министерстве лесного хозяйства нынешний год объявлен годом лесных культур. В отрасли за последнее время было построено четыре новых специализированных тепличных комплекса, в которых ежегодно будут выращивать около 14 миллионов саженцев. Планируется, что к 2025 году эта цифра достигнет 25 миллионов в год.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram