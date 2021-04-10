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Роскомнадзор потребовал от администрации Facebook разблокировать видео о полёте Гагарина
Источник материала: ОНТ
РКН направил в администрацию социальной сети требование снять ограничения с трансляции, приуроченной к 60-летию первого полёта человека в космос,
9 апреля телекомпания «RT» проводила прямой эфир с космонавтами Андреем Борисенко, Сергеем Рязанским и Анной Кикиной, трансляция которого была организована на официальном аккаунте «RT» в Facebook.
Администрация соцсети заблокировала видео с формулировкой – «нарушение авторских прав».
В Роскомнадзоре считают, что подобные действия являются актом цензуры и ограничивают доступ к информации о достижениях России в области космонавтики, развитии технологий и науки, которые дали возможность осуществить первый в истории полёт человека в космос.
Фото: Pinterest
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РКН направил в администрацию социальной сети требование снять ограничения с трансляции, приуроченной к 60-летию первого полёта человека в...
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