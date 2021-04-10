Мотоциклист погиб в районе Партизанского проспекта в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Первая жертва мотосезона – в Минске в районе Партизанского проспекта погиб мотоциклист.





Столкновение произошло на пересечении улицы Тростенецкой и первого Велосипедного переулка. Мотоциклисту не уступили дорогу – легковушка поворачивала налево, водитель не успел среагировать. 35-летнего мужчину больше получаса пытались реанимировать на месте, но полученные травмы были несовместимы с жизнью.

ГАИ еще раз обращает внимание всех водителей: в сезон на дорогах становится во много раз больше двухколесного транспорта. Нужно быть предельно осторожными, за год в среднем на дорогах в ДТП с участием мотоциклов погибает 30 человек.

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