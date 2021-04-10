Активисты на улицах Варшавы столкнулись с конной полицией

Источник материала: ОНТ

Волнениями начались эти выходные и в Варшаве. Активисты на улицах столкнулись с конной полицией.





Так закончился траурный митинг по случаю годовщины катастрофы президентского ТУ-154 под Смоленском 11 лет назад. Люди вроде как вышли почтить память погибших, как результат – десятки задержанных.

В толпе находились представители оппозиции, которые перешли сразу к использованию дымовых шашек и петард. Полиция окружила протестующих в плотное кольцо – причиной стало и несоблюдение антиковидных мер, на которые так болезненно реагируют противники польских властей. Как результат, в Варшаве конфликт перерастает определение «локальный».

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