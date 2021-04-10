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Уличные беспорядки продолжаются в Северной Ирландии

10.04.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уличные беспорядки продолжаются в Северной Ирландии

В Северной Ирландии уже неделю продолжаются уличные беспорядки. Эта суббота не стала исключением.


Сожжённые машины, коктейли с зажигательной смесью, мародерство и драки – 70 полицейских пострадали, количество задержанных идет на сотни. 

Так Ирландию «не трясло» много лет: по словам экспертов, на улицы вышла молодежь в возрасте от 13 до 20 лет. И это люди, у которых, условно, нет надежды на светлое будущее – они ограничены в получении образования. «Открывающее двери» – платное. А случившийся выход Соединенного Королевства из ЕС еще больше сократил шансы и на гранты и хорошую работу. 

Белфаст, столица «севера», горит. Аналитики прогнозируют, что беспорядки не закончатся в скором времени, поскольку для молодежи это и способ «найти деньги» - например, грабёж магазинов во время массовых столкновений с полицией.

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В Северной Ирландии уже неделю продолжаются уличные беспорядки. Эта суббота не стала исключением. Сожжённые машины, коктейли с зажигательной смесью, мародерство...
 
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