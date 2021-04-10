Уличные беспорядки продолжаются в Северной Ирландии

Источник материала: ОНТ

В Северной Ирландии уже неделю продолжаются уличные беспорядки. Эта суббота не стала исключением.





Сожжённые машины, коктейли с зажигательной смесью, мародерство и драки – 70 полицейских пострадали, количество задержанных идет на сотни.

Так Ирландию «не трясло» много лет: по словам экспертов, на улицы вышла молодежь в возрасте от 13 до 20 лет. И это люди, у которых, условно, нет надежды на светлое будущее – они ограничены в получении образования. «Открывающее двери» – платное. А случившийся выход Соединенного Королевства из ЕС еще больше сократил шансы и на гранты и хорошую работу.

Белфаст, столица «севера», горит. Аналитики прогнозируют, что беспорядки не закончатся в скором времени, поскольку для молодежи это и способ «найти деньги» - например, грабёж магазинов во время массовых столкновений с полицией.

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