Памятные аллеи скорби появляются в Беларуси в преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей

Источник материала: ОНТ

«Никто не забыт, и ничто не забыто». Для белорусов это не просто слова. В нашей стране продолжают вспоминать погибших и выживших, насмерть замученных и потерявших всех родных, людей, переживших нечеловеческие мучения в преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей.





Аллеи скорби появились в местах самых жутких зверств нацистов в годы Великой Отечественной войны – «Тростенце» и Бобруйской крепости.

В городе на Березине в начале войны фашисты создали 4 лагеря для военнопленных. От голода, холода и ран за 3 года оккупации в них погибли больше 40 тысяч человек. С инициативой увековечить память жертв нацистов выступили общественные объединения Бобруйска. И саженцы рябины для аллеи выбраны не случайно. Красные гроздья – как символ пролитой крови, которая текла здесь реками.

Нина Костян, председатель Бобруйской городской организации «Белорусский союз женщин»: «Мои родители, родители моих родителей тоже принимали участие в освобождении нашей республики. Они тоже были на оккупированной территории. И это чувство радости и гордости за нашу страну у меня тоже сегодня присутствует».

Александр Виноградов, председатель Могилёвской областной организации «Белорусский союз офицеров»: «Я чувствую всеми своими фибрами, насколько мы все делаем важное дело. Высаживаем деревья в память об узниках. О тех, кого нет, кто, к сожалению, был уничтожен. И в память о тех, кто остался жив в это страшное время».

Рябиновая аллея появилась сегодня и на территории мемориального комплекса «Тростенец». Как символ боли и скорби этой земли. С весны 1942 по лето 44-го здесь погибли более 200 тысяч человек. По численности жертв белорусский лагерь смерти «Тростенец» занимает четвертое место после печально известных Освенцима, Майданека и Треблинки.

Михаил Гриб, глава ГУВД Мингорисполкома: «Эмоции тяжело передать. В душе слезы, как и на глазах, перед тем как мы сюда двигались... Это в знак уважения, в знак памяти решили провести такую акцию».

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района: «Место непростое, потому что это один из самых крупных лагерей смерти. Из истории слов не выбросишь. Тростенец, Бухенвальд, Освенцим – это самые страшные места, в которые можно было попасть во время Великой Отечественной войны. Надо сказать, что через лагеря прошло больше 18 миллионов советских граждан. Это страшная цифра, и задумываюсь о том, что происходило на этом месте. Во время Великой Отечественной войны в лагере смерти «Тростенец» было замучено, убито порядка 206 тысяч граждан Советского Союза. Население Заводского района составляет 234 400 человек – я когда об этом думаю, у меня мурашки по спине от того, что могло здесь происходить».

Акции скорби соберут всех неравнодушных белорусов и завтра. В День освобождения узников фашистских концлагерей по всей стране пройдут митинги-реквиемы, попадая на которые все ужасы войны уже не кажутся страницами из истории. Это судьбы конкретных людей в большинстве белорусских семей. Страдания которых были обусловлены всего одной националистической идеей. Именно поэтому в Беларуси этой сценарий не повторится.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram