|
Памятные аллеи скорби появляются в Беларуси в преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей
Источник материала: ОНТ
«Никто не забыт, и ничто не забыто». Для белорусов это не просто слова. В нашей стране продолжают вспоминать погибших и выживших, насмерть замученных и потерявших всех родных, людей, переживших нечеловеческие мучения в преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей.
Аллеи скорби появились в местах самых жутких зверств нацистов в годы Великой Отечественной войны – «Тростенце» и Бобруйской крепости.
В городе на Березине в начале войны фашисты создали 4 лагеря для военнопленных. От голода, холода и ран за 3 года оккупации в них погибли больше 40 тысяч человек. С инициативой увековечить память жертв нацистов выступили общественные объединения Бобруйска. И саженцы рябины для аллеи выбраны не случайно. Красные гроздья – как символ пролитой крови, которая текла здесь реками.
Рябиновая аллея появилась сегодня и на территории мемориального комплекса «Тростенец». Как символ боли и скорби этой земли. С весны 1942 по лето 44-го здесь погибли более 200 тысяч человек. По численности жертв белорусский лагерь смерти «Тростенец» занимает четвертое место после печально известных Освенцима, Майданека и Треблинки.
Акции скорби соберут всех неравнодушных белорусов и завтра. В День освобождения узников фашистских концлагерей по всей стране пройдут митинги-реквиемы, попадая на которые все ужасы войны уже не кажутся страницами из истории. Это судьбы конкретных людей в большинстве белорусских семей. Страдания которых были обусловлены всего одной националистической идеей. Именно поэтому в Беларуси этой сценарий не повторится.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Памятные аллеи скорби появляются в Беларуси в преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей
«Никто не забыт, и ничто не забыто». Для белорусов это не просто слова. В нашей стране продолжают вспоминать погибших и выживших, насмерть замученных и потерявших...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)