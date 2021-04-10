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Посмотрите, как «маньяки», супергерои и 7-летняя девочка в костюме ракеты закрыли зимний сезон в Логойске. Фоторепортаж

10.04.2021 20:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На вершине склона, где лежат последние остатки белорусского снега, стоит парень в черном парике и переднике. В его руках бензопила, ноги стоят на сноуборде. Спустя мгновение музыку заглушает шум от работающего инструмента. Парень едет на доске вниз, где стоит его жертва (на самом деле друг) с перебинтованными ранами. Но вместо воспроизведения очередной сцены из фильма ужасов оба оказываются в бассейне, полном холодной воды, а собравшиеся вокруг люди хлопают и насвистывают. Безумие? Нет, это Californication.

Для Логойска это уже традиция — так белорусы закрывают зимний горнолыжный сезон с 2006 года. Californication, или «Калифорняк», как его называет ведущий, — мероприятие однозначно для всех: экстремалы надевают экстравагантные наряды и мчат со склона в воду, дети участвуют в конкурсах и меряют лужи, взрослые пополняют фотоархивы и пробуют первый весенний шашлык. Первыми в красный самодельный бассейн окунулись именно дети.

Посмотрите, как «маньяки», супергерои и 7-летняя девочка в костюме ракеты закрыли зимний сезон в Логойске. Фоторепортаж
Посмотрите, как «маньяки», супергерои и 7-летняя девочка в костюме ракеты закрыли зимний сезон в Логойске. Фоторепортаж
Посмотрите, как «маньяки», супергерои и 7-летняя девочка в костюме ракеты закрыли зимний сезон в Логойске. Фоторепортаж
Посмотрите, как «маньяки», супергерои и 7-летняя девочка в костюме ракеты закрыли зимний сезон в Логойске. Фоторепортаж
Посмотрите, как «маньяки», супергерои и 7-летняя девочка в костюме ракеты закрыли зимний сезон в Логойске. Фоторепортаж

Некоторые участники так эпично плюхаются в воду, что обрызгивают с ног до головы ближайших зрителей, решивших выбрать ракурс получше. А выбирать его смысл однозначно был: кто-то крутит сальто, кто-то пытается скользить по воде хотя бы пару метров, а у кого-то костюм Дарта Вейдера. И хотя на термометре +14, вода — ледяная, о чем говорит и выражение лиц добровольцев.

Посмотрите, как «маньяки», супергерои и 7-летняя девочка в костюме ракеты закрыли зимний сезон в Логойске. Фоторепортаж
Посмотрите, как «маньяки», супергерои и 7-летняя девочка в костюме ракеты закрыли зимний сезон в Логойске. Фоторепортаж
Посмотрите, как «маньяки», супергерои и 7-летняя девочка в костюме ракеты закрыли зимний сезон в Логойске. Фоторепортаж
Посмотрите, как «маньяки», супергерои и 7-летняя девочка в костюме ракеты закрыли зимний сезон в Логойске. Фоторепортаж





Посмотрите, как «маньяки», супергерои и 7-летняя девочка в костюме ракеты закрыли зимний сезон в Логойске. Фоторепортаж
Посмотрите, как «маньяки», супергерои и 7-летняя девочка в костюме ракеты закрыли зимний сезон в Логойске. Фоторепортаж

Опытные прыгуны надевали под низ водолазные костюмы, но и они не спасали. Старое доброе полотенце было незаменимо. Снег конвертировался в ручей и тек со склона к обуви зрителей, а через 40 минут выступления вся площадка стала одной большой лужей. Но зрителей это не испугало.

Посмотрите, как «маньяки», супергерои и 7-летняя девочка в костюме ракеты закрыли зимний сезон в Логойске. Фоторепортаж
Посмотрите, как «маньяки», супергерои и 7-летняя девочка в костюме ракеты закрыли зимний сезон в Логойске. Фоторепортаж
Посмотрите, как «маньяки», супергерои и 7-летняя девочка в костюме ракеты закрыли зимний сезон в Логойске. Фоторепортаж
Посмотрите, как «маньяки», супергерои и 7-летняя девочка в костюме ракеты закрыли зимний сезон в Логойске. Фоторепортаж

После участников могли искупнуться все желающие, но таких оказалось всего двое. Наградой стали сертификат и упаковка энергетиков. Вода в бассейне после выступления стала похожа на суп — уж много костюмов искромсалось.

Посмотрите, как «маньяки», супергерои и 7-летняя девочка в костюме ракеты закрыли зимний сезон в Логойске. Фоторепортаж
Посмотрите, как «маньяки», супергерои и 7-летняя девочка в костюме ракеты закрыли зимний сезон в Логойске. Фоторепортаж
Посмотрите, как «маньяки», супергерои и 7-летняя девочка в костюме ракеты закрыли зимний сезон в Логойске. Фоторепортаж
Посмотрите, как «маньяки», супергерои и 7-летняя девочка в костюме ракеты закрыли зимний сезон в Логойске. Фоторепортаж
Посмотрите, как «маньяки», супергерои и 7-летняя девочка в костюме ракеты закрыли зимний сезон в Логойске. Фоторепортаж

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На вершине склона, где лежат последние остатки белорусского снега, стоит парень в черном парике и переднике. В его руках бензопила, ноги стоят на сноуборде....
 
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