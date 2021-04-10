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Имитация труда. Смотрите, какие случаи мнимого ремонта прислали на «Доску позора»

10.04.2021 20:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня поговорим про имитацию бурной деятельности — это когда шуму много, мобилизована целая армия рабочих в оранжевых жилетах, а толку мало. У нас на «Доске позора» сразу несколько примеров «имитационных» решений проблем благоустройства и ремонта.

Минск, улица Космонавтов, 46, подъезд 2. Первое фото: так заделали место, где должна была быть металлическая решетка у входа во второй подъезд.



А так здесь заменили плитку на полу.


А еще чем-то коричневым покрасили тамбурную дверь.


Минск, улица Неманская, 80. Это знаменитый в районе проблемный долгострой. Так закрыли провалы в земле. А если серьезно — когда это позорище доведут до ума?




Сморгонь, улица Тракторная, 74а. В доме проводился капитальный ремонт. Хозяин одной из квартир поделился фото из ванной. Вопросы у него вызвал новый полотенцесушитель: «Мало того что сам полотенцесушитель без покрытия и нуждается в покраске уже сразу после установки, так еще и по 10 см трубы по какой-то причине сантехник решил не отрезать». Так бывает, когда 40 лет отчисляешь на капремонт в надежде, что после него станет немного лучше, но после того как он прошел, необходимо делать ремонт уже самому.



Ответим читателю из Сморгони кратко: бывает еще интересней. Вот, например, так:


Могилев, улица Терехина, 13. Здесь, похоже, дождались благоустройства: во дворе будет газон. Однако людей смущает, что в состав плодородного слоя подмешивают строительный мусор.


Минск, Сухорево. Эта детская площадка находится возле новой школы № 2. Правда, как пишут люди, к горке не подступиться почти круглый год, так как там постоянное «болото», лужи исчезают только в жаркое лето.


Речица. Ровно год назад на «Доску позора» попали фото и описание состояния проездов и благоустройства во дворах по улице Трудовой. Работы по наведению порядка были проделаны — вот их результаты.





Смолевичи, улица Советская, 143а. Это здание местного краеведческого музея. Интересно становится еще снаружи: кто придумал такие ступеньки и какова история происхождения этих труб?



Натальевск, Червенский район. Жители дома № 27 по улице 50 лет БССР сообщают, что подвал топит сточными водами, обращения на 115.бел не помогают.



Смолевичи, улица Социалистическая, 56а. Вероятно, за этой стеной спрятано что-то важное, но строители забыли рассказать, что и где именно. Только так можно объяснить количество дверок и дырок — кто-то явно занимается поисками.




А еще нам прислали длинное видео из Бобруйска в стиле «белорусский реализм»: ямы, колдобины, выбоины, разбитый асфальт.

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия — auto.tut.by/road.

 

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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