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Имитация труда. Смотрите, какие случаи мнимого ремонта прислали на «Доску позора»
Источник материала: Tut.by
Сегодня поговорим про имитацию бурной деятельности — это когда шуму много, мобилизована целая армия рабочих в оранжевых жилетах, а толку мало. У нас на «
Минск, улица Космонавтов, 46, подъезд 2. Первое фото: так заделали место, где должна была быть металлическая решетка у входа во второй подъезд.
А еще чем-то коричневым покрасили тамбурную дверь.
Минск, улица Неманская, 80. Это знаменитый в районе проблемный долгострой. Так закрыли провалы в земле. А если серьезно — когда это позорище доведут до ума?
Могилев, улица Терехина, 13. Здесь, похоже, дождались благоустройства: во дворе будет газон. Однако людей смущает, что в состав плодородного слоя подмешивают строительный мусор.
Минск, Сухорево. Эта детская площадка находится возле новой школы № 2. Правда, как пишут люди, к горке не подступиться почти круглый год, так как там постоянное «болото», лужи исчезают только в жаркое лето.
Речица. Ровно год назад на «Доску позора» попали фото и описание состояния проездов и благоустройства во дворах по улице Трудовой. Работы по наведению порядка были проделаны — вот их результаты.
Смолевичи, улица Советская, 143а. Это здание местного краеведческого музея. Интересно становится еще снаружи: кто придумал такие ступеньки и какова история происхождения этих труб?
Натальевск, Червенский район. Жители дома № 27 по улице 50 лет БССР сообщают, что подвал топит сточными водами, обращения на 115.бел не помогают.
Смолевичи, улица Социалистическая, 56а. Вероятно, за этой стеной спрятано что-то важное, но строители забыли рассказать, что и где именно. Только так можно объяснить количество дверок и дырок — кто-то явно занимается поисками.
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия —
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