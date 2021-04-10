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Палонныя палітзэкі, дыпслужба як базар і што калі раптам за плотам вайна

10.04.2021 20:20 — Разное | Свабода  
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Источник материала: Свабода

У гэтым выпуску:

  • Віктар Бабарыка ўпершыню выступіў у судзе
  • Арганізатырцы выставы пра гераізм мэдыкаў “шыюць” крымінал
  • Палітвязьняў труцяць хлёркай
  • Ахвярам рэпрэсіяў належыць кампэнсацыя. Хто заплаціць
  • Расейска-украінскі канфлікт: якую ролю адвядуць Лукашэнку?
  • Дыпляматаў ператвараюць у гандлёвых прадстаўнікоў
  • 85 гадоў старшыні Рады БНР Івонцы Сурвіле

 
 
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