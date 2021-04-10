Главная
Гороскопы
Лото
Газеты
Курсы валют
Веб-камеры
Еще
Мобильная версия
Реклама
Еще
Знакомства
Гороскоп
Юмор
Справки
Транспорт
Телефоны
Индексы
Абитуриент
Предприятия B2B
Госорганы
Законодательные базы
Геокарты
Сайты городов
Национальный каталог
Бизнес Инфо
например,
курс валют
Настройки поиска
Найти результаты
Со
всеми
словами
С
точной фразой
C
любым
из ключевых слов
Искать по темам:
Все
Только
Политика
Экономика
Общество
В мире
ИноСМИ
Происшествия
Hi-Tech
Здоровье
Культура
Спорт
Авто
Период
За все время
За сегодня и вчера
За период
С
По
Тип сортировки
По времени
По популярности
Сравните результаты Google и Яндекс
Газеты
Источники
Самое читаемое
Рубрики
Все новости
|
Новости Экономики
|
Новости Общества
|
Новости Политики
|
Разное
|
Новости Спорта
|
Новости Мира
|
ЧП
|
Калейдоскоп
|
Новости Hi-Tech
|
Еще
Все новости
|
Myfin
|
CityDog
|
KYKY
|
ProBusiness
|
dev.by
|
UDF
|
Flytothesky
|
Sputnik Беларусь
|
Mir24.TV Belarus
|
Лидер-Пресс (Солигорск)
|
Pro Брест
|
Еще
Сейчас
|
Сегодня
|
Вчера
|
За неделю
|
|
Все газеты
|
Витьбичи (Витебск)
|
Заря над Бугом
|
Царква (Брест)
|
Вестник Могилева
|
Вечерний Брест
|
Вечерний Бобруйск
|
Бабруйскае Жыццё
|
Вечерний Минск
|
Еще
Еще
Новости Здоровья
Новости Авто
Афиша
Новости Культуры
Рейтинг СМИ
Прогнозы на Евровидение
Прогнозы на Евровидение
Бизнес Инфо
Еще
Беларусь Сегодня
Главный Бухгалтер
sportpanorama.by
БелТА
Навiны
Ежедневник
Телеграф
Партизан
БДГ
Tut.by
БT
ОНТ
БелаПАН
Хартия'97
АФН
Наша Нiва
Onliner
Bybanner
Interfax
Народная Воля
Аргументы и факты
Euroradio
Блог Гродно
Интерфакс
Радио-Минск
Фактрум
news.21.by
realt.by
Еще
Мінская праўда
Гомельская Правда
Экономическая газета
Белорусы и Рынок
Минский курьер
Народная Воля
Прессбол
Перспектива (Гродно)
Салiдарнасць
Главная
→
Новости
→
Разное
Палонныя палітзэкі, дыпслужба як базар і што калі раптам за плотам вайна
10.04.2021 20:20 —
Разное
|
Свабода
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Свабода
У гэтым выпуску:
Віктар Бабарыка ўпершыню выступіў у судзе
Арганізатырцы выставы пра гераізм мэдыкаў “шыюць” крымінал
Палітвязьняў труцяць хлёркай
Ахвярам рэпрэсіяў належыць кампэнсацыя. Хто заплаціць
Расейска-украінскі канфлікт: якую ролю адвядуць Лукашэнку?
Дыпляматаў ператвараюць у гандлёвых прадстаўнікоў
85 гадоў старшыні Рады БНР Івонцы Сурвіле
0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Палонныя палітзэкі, дыпслужба як базар і што калі раптам за плотам вайна
Асноўныя падзеі тыдня з камэнтарамі аналітыкаў.
Новости дня
Новости разные
Памятные аллеи скорби появляются в Беларуси в преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей
Белорусы, которых не пустили в Украину из-за поддельных ПЦР-тестов: «Пограничник спросил, где работаем и улыбнулся»
Главные новости сегодня
МОТ крайне обеспокоена ситуацией в Беларуси. «Развязка неотвратимо наступит»
21:25,
Партизан
Актриса Купаловского - о новой труппе (и не только): «Обслуживают власть, и им будет за это стыдно»
11:02,
Tut.by
Партиям воли не видать. Лукашенко опасается развалить Беларусь плюрализмом
21:28,
Навiны
«Власти отчаянно пытаются перевести стрелки. Понимают, что клеймо «фашизм» — это приговор»
15:05,
Салiдарнасць
«Претензии оказались очередным массовым вбросом». МВД - о жалобах на условия в ИВС на Окрестина и в Жодино
20:45,
Tut.by
В Мингорисполком подана заявка на проведение «Чернобыльского шляха»
21:30,
Tut.by
Статкевич сообщил из тюрьмы, в чем суть выдвинутого против него обвинения
12:00,
Партизан
"Не с левыми, не с правыми - с народом!". Формулу партийного строительства в Беларуси озвучил Президент
21:55,
БT
КПСС как образец. Как Лукашенко видит партийную систему
01:29,
UDF
Первый канал Белорусского радио предоставит утренний эфир воскресенья католикам и православным
22:00,
БT
Все новости »
По Источникам
Главные
Экономика
Общество
Hi-tech
Спорт
Авто
Свежие новости
Экономика
Общество
Политика
ИноСМИ
Спорт
ЧП
Hi-Tech
Самое читаемое
Сейчас
Сегодня
Вчера
За неделю
Архив
Интересы
Ваш город
Ваша компания
Ваш ВУЗ
Госорган
Страна
Aktualności
Naujienos
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА
Разное
НАУ просит власти Норвегии пересмотреть контракты с белорусскими госпредприятими
13:14,
UDF
На улице Голубка столкнулись мотоцикл и Volkswagen
17:26,
Tut.by
Каким бывает инсульт и как заметить его признаки
17:00,
Tut.by
Youtube остается самой популярной соцсетью, Facebook третий год стагнирует
07:46,
Партизан
НАУ заявляет о намерении добиваться американских санкций для "Беларуськалия"
07:42,
Партизан
"Правда тела". Голодание. Лечит или убивает?
15:00,
Sputnik Беларусь
Новый «Гиппо» в Минске открылся «битвой» за подсолнечное масло
13:51,
Партизан
Все новости
Свежие газеты
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
Архив (Разное)
Весь архив
»
РЕКЛАМА
Главная
|
Новости
|
Газеты
|
Справки
|
Курсы валют
|
Знакомства
|
Знакомства2
|
Гороскоп
|
Анекдоты
|
ТВ-программа
|
Лото
|
Бизнесмены
|
Каталог СМИ
|
РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА
Банки
|
ВУЗы
|
Города
|
Страны
|
Госорганы
|
Компании
О ПРОЕКТЕ
РЕКЛАМА
КОНТАКТЫ
КАРТА САЙТА
АРХИВ
© 2021 21.by