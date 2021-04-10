Белорусы, которых не пустили в Украину из-за поддельных ПЦР-тестов: «Пограничник спросил, где работаем и улыбнулся»

Источник материала: Салiдарнасць

Автобус с белорусами не пустили на территорию Украины — как заявили пограничники нашей южной соседки, из-за поддельных ПЦР-тестов. Пассажиры автобуса сообщили, что они направлялись в туристическую поездку и ни о каких поддельных бумагах ничего не знали, пишет TUT.BY . Турфирма при этом говорит, что бумаги действительно были, но ни о какой подделке речи не идет.





Фото пограничной службы Украины

Как сообщалось ранее, украинские пограничники установили, что справки о прохождении ПЦР-тестов у 35 белорусов, которые пытались въехать на автобусе в Украину в пункте пропуска «Дольск», поддельные.

Сами пассажиры автобуса, с которыми удалось пообщаться TUT.BY, рассказали, что направлялись в туристическую поездку из Минска во Львов: вечером в четверг они должны были туда прибыть, а в понедельник, 12 апреля, вернуться в Беларусь. Организаторы тура заявили, что ни справки о прохождении ПЦР-тестов для въезда в Украину, ни обязательного карантина по возвращении в Беларусь не потребуется — якобы у них есть подобные договоренности.

Также людям сообщили, что, если у них нет возражений, с ними поедет фотограф, который будет снимать участников тура на фоне достопримечательностей и памятников природы, чтобы затем компания смогла использовать эти фото в рекламных целях.

Автобус с белорусскими туристами поздно вечером 8 апреля прибыл на пункт пропуска «Мокраны», где пересек белорусскую границу. А вот на сопредельном «Доманово» сопровождающий от турфирмы, который также ехал в автобусе, заявил всем пассажирам, что они должны сообщить пограничникам о том, что 7 апреля сдавали ПЦР-тесты в одной из столичных поликлиник .

— Вывели из автобуса троих человек — меня и еще двух женщин. Привели в комнату, где был украинский пограничник и еще две дамы стояли в дверях. Нам задавали один и тот же вопрос: «Вы сдавали тест на COVID-19?» Мы говорим, что нет. Дальше вопрос, который нас очень насторожил, звучал следующим образом: «А где вы работаете?» Мы сказали, а он (украинский пограничник — прим. TUT.BY) улыбнулся. […] Поднял стопку «липовых» тестов, которые мы видели в первый раз — в них были наши фамилии и имена, — рассказала пассажирка автобуса Елизавета.

Вопросы о месте работы также были не случайны: оказалось, что кроме бумаг якобы с результатами тестов, пограничникам предъявили еще и командировочные удостоверения на каждого пассажира как на участника рекламной съемки.

— У всех шок, у многих под вопросом стоит их работа, — говорит Елизавета, обращая внимание, что о наличии подобных документов ни ей, ни другим туристам заранее известно не было.





Фото предоставлено читательницей

После этого сопровождающий заявил пассажирам, что автобус не пустили в Украину по политическим мотивам: якобы там показали какое-то видео с танками в районе Кобрина. Когда туристы попросили у него «ПЦР-тесты», то он сказал, что они остались на украинской стороне.

Дальше людей решили везти на другой погранпереход — «Мохро-Дольск». Некоторые из них решили не продолжать испытывать судьбу и покинули автобус, но большая часть все же осталась. На другом погранпереходе оказалось, что украинские пограничники вызвали полицию.

— Молодых ребят и девочек из нашего автобуса вызывали на допрос, который велся на украинском языке. Нам принесли протоколы также на украинском и заставляли их подписывать. Я им сказала, что нам нужно разобраться в ситуации и понять, что за статьи там перечислены. Нам всем заявили: либо вы это подписываете, либо мы не возвращаем вам паспорта и удерживаем здесь до пяти суток. Юрист белорусской таможни, с которым мы связались, подтвердил это их право, — говорит Елизавета.

В протоколах многие написали, что ничего не знали о сложившейся ситуации. Там говорилось, что возбуждено уголовное дело о фальсификации документов, а белорусские туристы выступили свидетелями. Пока инцидент улаживали, людей не выпускали из автобуса, а в туалет водили под сопровождением. Белорусы провели в автобусе более десяти часов, у них не было достаточного количества еды и воды — при этом среди них было как минимум два маленьких ребенка.

В итоге наших соотечественников выпустили, а на белорусской стороне они вынуждены были подписать документы, обязывающие их пройти самоизоляцию, хотя турагентство обещало, что ее не будет. В итоге автобус прибыл в Минск утром 10 апреля.

Пассажиры заказывали туры через различные компании, но все они были посредниками, а организовывала поездку столичная фирма «Хэппи Уикенд Тревел». По словам ее директора Алины Лаптенок, туры без карантина и изоляции осуществлялись компанией с ноября на законных основаниях, ведь до четверга в Украину можно было въехать без тестов. О самих «поддельных тестах» она говорит как о бумагах, которые невозможно принять за официальный документ.

— Это не подделка тестов, это не фирменный бланк. Это просто стопка документов, похожих на тесты. Там вообще нет печатей. Там нет ничего, указывающего на их официальное происхождение. Украинская граница одна из самых «невнимательных». Там достаточно было указания на стопку бумаг, которую они не брали в руки, и сказать, что вот это тест. Им хватало этого на словах, потому что тесты были необязательными, — говорит Алина Лаптенок.

По ее словам, в тот же день до того, как автобус с белорусами не пустили в Украину, туда проехали два других, поездку которых организовывала компания — они просто успели попасть туда полуночи 9 апреля, когда вступило в силу новое постановление. Она подтверждает, что бумаги были сделаны без ведома туристов, но сравнивает их со списком группы, который делается просто для удобства также без их ведома.

Еще она подчеркивает, что командировочные листы, о которых говорили пассажиры автобуса, действительно были сделаны — но на законных основаниях.

— Мы законно отправляем людей в Украину на фотосъемку. У нас есть все договоры с фотографами и так далее. Они едут по командировочным, мы имеем на это разрешение. Мы прошли проверку различных инстанций по этому поводу. Люди без командировочных удостоверений не проедут белорусскую границу — она закрыта. Им говорили, что они едут на фотосъемку, они это прекрасно знали. В автобусе с ними ехал фотограф, их ждал видеограф в Украине.

Как пояснила Алина Лаптенок, фото и видео по договору продает другое юридическое лицо — компания «Экоглобус», которое занимается рекламным контентом.

По ее словам, компания связалась с представителями Госпогранкомитета для того, чтобы уладить вопрос с обязательным прохождением белорусами, которые так и не попали в Украину, карантина на родине. Туристам планируется вернуть деньги за неудавшийся тур не позднее 12 апреля, с ними также свяжутся по вопросам компенсации. Алина Лаптенок сообщила, что представители компании приезжали на погранпереход Дольск и говорили с украинской стороной — по ее словам, уголовное дело заведено не будет, так как инцидент нельзя назвать подделкой документов.