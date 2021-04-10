Макей: «Получается так: один «бульдог» пролаял, некоторые «шавки» протявкали в поддержку, и на этом все»

Источник материала: Салiдарнасць

Глава МИД рассказал о крепком и сильном режиме и о человеческом падение беглых.





Большое интервью Владимира Макея вышло на телеканале Беларусь 1 .

Предлагает некоторые его высказывания.

О том, кто написал ответ США

По словам Макея, одного автора у письма нет — это «коллективный труд».

— То, что тому заявлению было уделено столько внимания, говорит о том, что мы попали в цель. Мы хотели лишь продемонстрировать абсурдность ситуации. Если вы обратили внимание, то значительная часть заявления взята из американского. Слова «Беларусь» и «белорусы» заменены на «США» и «американцы». Как оказалось, оценка ситуации абсолютно идентична. Это говорит о том, что наши партнеры, обвиняя в чем-то Беларусь, на самом деле не видят бревно в своем собственном глазу, — заявил глава МИД.

О взаимоотношениях с другими соседями

Макей назвал заявления некоторых соседей деструктивными. И отметил, что даже в период холодной войны традиционная дипломатия играла свою роль.

— Сейчас же наблюдается, на мой взгляд, абсолютный отход от этих принципов. То, что недавно российский политолог Федор Лукьянов назвал «триумфом языка без костей». Представьте себе — один глава государства выдвигает против другого главы государства обвинение в фактически преступлениях против человечества. Раньше бы это привело однозначно, как минимум, к вооруженному конфликту в отношениях между этими государствами. А сейчас получается так: один «бульдог» пролаял, некоторые «шавки» протявкали в поддержку, и на этом все. Да, какие-то заявления последовали, но никто не несет ответственности за абсолютно лицемерные и циничные действия и заявления.

О крепком и сильном режиме

Макей назвал абсолютно неприемлемыми те претензии, которые выдвигаются в адрес белорусских властей.

— Поэтому мы вынуждены и будем вынуждены реагировать на это. Я вообще удивляюсь — наши партнеры пытаются задействовать здесь и национальный фактор, и культурный фактор, и исторический. За любые ниточки готовы дергать, лишь бы убрать неугодный режим. Давайте не повторять ошибок прошлого. Режим крепок, силен, и он выстоит. Поэтому надо выстраивать с ним отношения исходя из этого фактора. И не надо стремиться организовывать здесь какие-то революции. Ни к чему хорошему это не приведет. Более того, это приведет однозначно, скажем, если дальше будет нагнетаться ситуация, к тому, что не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры.

О фильме «Манкурты»

Глава МИД рассказал, что ему понравился недавно вышедший в эфир фильм телеканала ОНТ «Манкурты».

— Сам фильм мне понравился. Хочу сказать, что он сделан добротно. Не зря он вызвал различного рода эмоции на той стороне. Это свидетельствует о высоком профессионализме наших специальных служб. Дай Бог, чтобы и впредь они действовали так качественно, эффективно и реагировали на те действия, которые предпринимаются против Беларуси из-за рубежа.

Об уехавших гражданах Беларуси

— Я увидел, кто есть кто из тех, кто убежал на Запад, белорусских граждан с точки зрения человеческих качеств и что они из себя представляют. Такого уровня падения некоторых людей я давно не видел. Их выставляют в тех или иных странах в качестве героев или революционеров, которые пытаются тут насадить демократию в Беларуси.

Никакая насажденная извне демократия не будет являться реальной демократией. Это будет лишь действительно фашиствующая диктатура в случае прихода вот этих «революционеров» к власти. Поэтому надо думать над тем, как нам эволюционно двигаться навстречу друг другу, не пытаясь организовать революций в наших странах. И тем более нашим соседям — не пытаться организовать революцию в Беларуси.

О Лукашенко и выборах

Ведущая спросила у Макея об отношениях с Украиной, рассказав, что «Александра Лукашенко с некоторых пор в Украине было велено не называть президентом».

— Да, удивительные метаморфозы происходят с нашими южными соседями. Определять, кто в стране президент, не должен и не может кто-то извне. Определяет белорусский народ. И обратите внимание, сегодня никто не спорит, что Александр Лукашенко выиграл выборы. Речь идет о том, та ли эта цифра или не та эта цифра. Но факт остается фактом — Александр Лукашенко победил и избран президентом Беларуси.

Для нас абсолютно неприемлемо, когда какие-то лица извне, основываясь на заявлениях вот этих вот беглых, переносят это на практическую сферу взаимоотношений с Беларусью. Украина поставила отношения с Беларусью на паузу. Смешно и грустно слышать об этом.