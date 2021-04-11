Меган Маркл не прилетит на похороны принца Филиппа

Источник материала: ОНТ

Принц Гарри собирается в ближайшее время вернуться на родину, чтобы проводить в последний путь своего деда герцога Эдинбургского, супруга молодого принца Меган Марк не будет сопровождать его в поездке, рассказывает «мк.ru».

По информации инсайдеров, лечащий врач запретил беременной герцогине Сассекской длительные перелёты.

Из соображений безопасности будущего ребёнка, Меган Маркл отказалась от поездки и присутствия на церемонии похорон принца Филиппа.

Фото: Pinterest

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