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Меган Маркл не прилетит на похороны принца Филиппа

11.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Меган Маркл не прилетит на похороны принца Филиппа

Принц Гарри собирается в ближайшее время вернуться на родину, чтобы проводить в последний путь своего деда герцога Эдинбургского, супруга молодого принца Меган Марк не будет сопровождать его в поездке, рассказывает «мк.ru».

По информации инсайдеров, лечащий врач запретил беременной герцогине Сассекской длительные перелёты.

Из соображений безопасности будущего ребёнка, Меган Маркл отказалась от поездки и присутствия на церемонии похорон принца Филиппа.

Фото: Pinterest

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Принц Гарри собирается в ближайшее время вернуться на родину, чтобы проводить в последний путь своего деда герцога Эдинбургского, супруга молодого принца Меган...
 
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