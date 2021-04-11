|
Меган Маркл не прилетит на похороны принца Филиппа
Источник материала: ОНТ
Принц Гарри собирается в ближайшее время
По информации инсайдеров, лечащий врач запретил беременной герцогине Сассекской длительные перелёты.
Из соображений безопасности будущего ребёнка, Меган Маркл отказалась от поездки и присутствия на церемонии похорон принца Филиппа.
Фото: Pinterest
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принц Гарри собирается в ближайшее время вернуться на родину, чтобы проводить в последний путь своего деда герцога Эдинбургского, супруга молодого принца Меган...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)