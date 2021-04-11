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За сутки в ходе столкновений в Мьянме погибли 83 человека
Источник материала: ОНТ
При столкновении протестующих с силовиками в Мьянме за прошедшие сутки погибли 83 человека,
По информации Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме, в ходе затянувшегося противостояния между протестующими и пришедшими к власти военными, погибло более 700 человек.
Кроме того, по данным Ассоциации, 3 012 человек уже находятся под арестом, ещё 63 приговорены судом к различным тюремным срокам.
Фото: AFP/ Getty Images
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При столкновении протестующих с силовиками в Мьянме за прошедшие сутки погибли 83 человека, сообщает «ТАСС». По информации Ассоциации помощи политическим...
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