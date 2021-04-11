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«Горизонт» обыграл «Цмокi-Мiнск» в матче женского чемпионата Беларуси по баскетболу

11.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Горизонт» обыграл «Цмокi-Мiнск» в матче женского чемпионата Беларуси по баскетболу

Стартовала финальная серия женского чемпионата Беларуси по баскетболу. В решающем противостоянии вновь встретились извечные соперники: «Цмокi-Мiнск» и «Горизонт».

Напомним, последние 4 сезона золотые медали первенства неизменно выигрывали «Цмокi». «Горизонт» – самый титулованный клуб. В его активе 11 побед в чемпионате страны, а недавно команда впервые в истории одержала победу в Европейской женской баскетбольной лиге. Сегодня матч прошел в упорной борьбе и завершился в пользу «Горизонта» – 71:66. В составе победительниц самой результативной стала Янина Инкина, которая набрала 16 очков. 

Следующий матч соперницы проведут завтра. Эта встреча начнется в 16.00. 17-го апреля противостояние продолжится на домашней площадке «Цмокi-Мiнск». Финальная серия продлится до 3 побед одной из команд.  

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Стартовала финальная серия женского чемпионата Беларуси по баскетболу. В решающем противостоянии вновь встретились извечные соперники: «Цмокi-Мiнск» и...
 
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