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Похороны принца Филиппа состоятся 17 апреля
Источник материала: ОНТ
Церемония похорон супруга королевы Елизаветы II пройдёт 17 апреля в 15:00 по местному времени в часовне Святого Георгия в Виндзоре,
Согласно последней воле герцога Эдинбургского, гроб с его телом не будет выставлен для прощания с подданными. На церемонию приглашены только представители королевской семьи.
По заявлению Букингемского дворца, на время траура до похорон королева Елизавета II не будет принимать участия в общественных и частных мероприятиях, прекратит рассмотрение законов.
Фото: twitter.com/RoyalFamily
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Церемония похорон супруга королевы Елизаветы II пройдёт 17 апреля в 15:00 по местному времени в часовне Святого Георгия в Виндзоре, передаёт «Интерфакс». Согласно...
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