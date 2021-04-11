Похороны принца Филиппа состоятся 17 апреля

Источник материала: ОНТ

Церемония похорон супруга королевы Елизаветы II пройдёт 17 апреля в 15:00 по местному времени в часовне Святого Георгия в Виндзоре, передаёт «Интерфакс».

Согласно последней воле герцога Эдинбургского, гроб с его телом не будет выставлен для прощания с подданными. На церемонию приглашены только представители королевской семьи.





По заявлению Букингемского дворца, на время траура до похорон королева Елизавета II не будет принимать участия в общественных и частных мероприятиях, прекратит рассмотрение законов.

Фото: twitter.com/RoyalFamily

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