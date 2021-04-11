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«Народный повар»: первый полуфинал кулинарного шоу уже в это воскресенье, не пропустите!

11.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Народный повар»: первый полуфинал кулинарного шоу уже в это воскресенье, не пропустите!

Приготовьте свои вкусовые рецепторы! Острое, горячее и очень непредсказуемое! Главное кулинарное шоу телеканала ОНТ - «Народный повар» - первый полуфинал уже в это воскресенье. Время: заглянуть за кулисы шоу! 


Это шоу не столько про еду, сколько о белорусах, любящих вкусно готовить. Все они боролись за звание «Народного повара» с июля в студии телеканала ОНТ. Люди самых разных профессий: врачи, землеустроители, шахтеры и даже военнослужащие ракетных войск. Каждое воскресенье они собирались вместе на кухне под десятками камер – и об их изысках знала вся страна!

Чтобы вкусно готовить, шеф-поваром быть вовсе не обязательно. Достаточно просто любить кухню и не бояться экспериментов. Разделив их на пару с подругой, сестрой, супругом. Что видишь в корзине, будь добр, приготовь! Желательно используя все ингредиенты. Чтобы жюри поставило как можно больше граммов! Вкусных блюд на кухне ОНТ уже приготовлено за сотню. Позади 30 жарких кулинарных баттлов. Впереди – самые решающие – предфинальные. 

В это воскресенье в поединке за вкус сойдутся супруги из Минска и друзья из Витебска

На кулинарный процесс у них по-прежнему ровно 45 минут. Развязка шоу все ближе, жюри все строже! 

Андрей Абрамов, фермер, эксперт кулинарного шоу «Народный повар»: «Нет никаких фаворитов, никаких наметок, никакого понимания что произойдет, наоборот я для себя это делаю интересно, и я этим живу, чтобы была интрига до самого конца и только там я приму решение, которое отдам в своих предпочтениях в виде баллов – граммов». 

Народный повар за почти год существования так полюбился и зрителям, и гостям, что программа уже собирает заявки на второй сезон! 

Катерина Алисиевич, сценарист кулинарного шоу «Народный повар»: «Наши участники стали для нас такими родными все, мы сегодня прошли большой путь. Мы наблюдали, как они пришли и очень робко заходили на нашу студию, нашу кухню, как они боялись рассказывать о себе, боялись камер и насколько они росли, насколько они не боялись экспериментов, как они вообще раскрывались. Не только кулинарные таланты. Они у нас поют, танцуют». 

Уже завтра страна узнает первых финалистов. Гастрономическое наслаждение, обещают, получится испытать по обе стороны камер.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Приготовьте свои вкусовые рецепторы! Острое, горячее и очень непредсказуемое! Главное кулинарное шоу телеканала ОНТ - «Народный повар» - первый полуфинал уже в это...
 
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