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Финал хоккейного турнира среди любителей: команда Президента вновь победила, как это было?

11.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Финал хоккейного турнира среди любителей: команда Президента вновь победила, как это было?

Финал 14-х республиканских соревнований любителей. Команда Президента завоевывала главный трофей. На льду и на трибунах было много эмоций. Ведь шли за хоккеем, а получили гораздо больше. Кому-то даже достался в подарок хоккейный свитер с автографом Президента. 


Уже по традиции субботние матчи собирают аншлаг на «Олимпик Арене». Это больше, чем игра. Скорее мотивация и настоящее шоу для болельщиков с отличной концертной программой. Поэтому на трибуны зрители приходят заранее, чтобы не пропустить ни раскатку команд, ни конечно, выступление любимых артистов.

Ещё одним хедлайнером хоккейного праздника стала группа «Галасы Зместа», о которой в последнее время говорят не только в нашей стране, но и далеко за её пределами. А звучали все те же, полюбившиеся песни. 

А ещё различные конкурсы, конечно же, подарки, челленджи в социальных сетях, различные угощения. Все для того, чтобы болельщики вновь возвращались в «Олимпик Арену» по субботам. Но, к сожалению, это был последний матч сезона. Загрустили по этому поводу даже хоккеисты.

На льду сегодня, как и на трибунах тоже было жарко. И после первого периода всерьез многие заговорили, что может случиться в этой финальной серии и третий матч. Ведь гости выигрывали – 2:0. Да, соревнования любительские, но страсти все равно кипят. Никто не любит проигрывать. Поэтому в перерыве в раздевалке команды Президента был очень серьезный разговор на повышенных тонах. И такое случается.  

После этого команда Президента забьет восемь шайб подряд и интрига в этом финале исчезнет. Но болельщики не загрустят. Особенно Александр Кочнев. Который пришёл на хоккей со своей второй половинкой. А ушли они, получив в подарок именной игрой свитер Александра Лукашенко с автографом и пожеланием удачи. Для этого нужно было выиграть в непростом конкурсе. Этому парню, кажется, завидовали все. 

Саша сам работает детским тренером, ходит на матчи «Динамо» в том числе. Теперь у него будет, пожалуй, самый крутой хоккейный атрибут на арене. А игра тем временем подходила к завершению и на табло к финальной сирене горели цифры – 12:4. И все понимали, что еще один Кубок окажется в богатой коллекции наград команды Президента.

Да, на такой хоккей с удовольствием идут с детьми. Здесь шумно, ярко и весело. Люди приходят на эту игру за эмоциями, за новыми знакомствами. И конечно за памятными сувенирами от Александра Лукашенко. Эту же традиция, когда Президент отправляет зрителям плюшевые игрушки. Сегодня их было очень много. И Глава государства все же оставил одну для особого случая.

А вот хоккеисты получили заслуженные личные награды. Это действительно был интересный турнир, который проходил в непростое время, на фоне пандемии, но все равно объединял людей. И для любителей хоккея, болельщиков важно, что он состоялся. И завершился невероятным по накалу и эмоциям матчем и яркой победой. 

Болельщики еще долго не хотели отпускать команды со льда. Но и за его пределами, даже после финальной сирены разговор о хоккее продолжился. Президент пожелал удачи главному тренеру «Динамо» Крэйгу Вудкрофту, который тоже пришел на игру. 

На этом хоккейный сезон в Беларуси завершен. Впереди чемпионат мира, где все мы будем ждать прорыва от нашей сборной. Чемпионат мира, которого Беларусь лишили. И сейчас нужно показать, как мы умеем играть в хоккей! 

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Финал 14-х республиканских соревнований любителей. Команда Президента завоевывала главный трофей. На льду и на трибунах было много эмоций. Ведь шли за хоккеем, а...
 
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