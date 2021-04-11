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Виктория Лопырёва стала послом российского павильона «ЭКСПО-2020»

11.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Виктория Лопырёва стала послом российского павильона «ЭКСПО-2020»

Амбассадором павильона Российской Федерации на предстоящем Всемирном Экспо в Дубае избрана модель и телеведущая Виктория Лопырёва, рассказывает журнал «Grazia».

Виктория уже приступила к своим обязанностям: 8 апреля она стала ведущей презентации российского павильона и программы «Экспо-2020».

Также на своих страницах в Twitter и Инстаграм девушка рассказала, как будет выглядеть вверенный ей павильон и поделилась планами организаторов на ближайшие время.

«Экспо – важнейшее мировое событие, и это не только выставка, это площадка для диалога. Площадка для создания новых бизнес-проектов и привлечения инвестиций в нашу страну. От этого напрямую зависит благополучие наших граждан. Сейчас это особенно актуально. Нам важно показать настоящую Россию – яркую, дружелюбную и креативную. Важно представить новое поколение профессионалов – смелых и прогрессивных», – написала Виктория Лопырёва.

Фото: twitter.com/LopyrevaVika

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Амбассадором павильона Российской Федерации на предстоящем Всемирном Экспо в Дубае избрана модель и телеведущая Виктория Лопырёва, рассказывает журнал «Grazia»....
 
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