Теракт в минском метро глазами очевидцев: 11 апреля исполняется 10 лет с момента трагедии

Источник материала: ОНТ

11 апреля исполняется 10 лет с момента теракта в минском метро. Это чудовищное преступление унесло жизни 15 человек. На его раскрытие были брошены лучшие силы и средства. Расследование было на личном контроле Президента. Виновные были найдены и понесли заслуженное наказание. О том, как это было и как сегодня живут люди, оказавшиеся в эпицентре тех трагических событий.





Белоусского гиревика, который одной левой берет мировые рекорды, знают многие, в том числе и за пределами страны. Вячеславу Хоронеко в июне исполняется 60 лет. Тренирует и до сих пор тренируется сам, готовится к новому рекорду в честь юбилея. От вопроса «а что было на 50-летие?» физически крепкий мужчина заметно волнуется. Мало кто знает, что тогда справиться с эмоциями для него было за счастье.

Вячеслав Хоронеко, многократный чемпион и рекордсмен мира и Книги рекордов Гиннесса по гиревому спорту: «Это я помню, как сейчас – мой второй день рождения. Это было 11 апреля 2011 года в 17 часов 5 минут рвануло, я стоял в эпицентре».

10 лет назад Вячеслав находился в считанных метрах от места взрыва в минском метро. Ждал друга.

Вячеслав Хоронеко, многократный чемпион и рекордсмен мира и Книги рекордов Гиннесса по гиревому спорту: «Я все четко помню, это даже не реакция – меня действительно верхние силы пригнули в этот момент… Это был хлопок, потом темный дым, полумрак. Несколько минут была тишина, а потом начались крики… Просто осколок – кусок мрамора летел из-под этой сумки, которая была внизу. Если б я не пригнулся, мне бы как раз под шею срезало голову, а так меня зацепило, голову рассекло, я присел, был в шоке, кровь залила глаза».

Ничего не видно, едкий запах дыма перебивает дыхание и всецелое непонимание того, что произошло. Подумал: авария или короткое замыкание. Помнит, как кто-то подбежал, протер ему глаза платком и потянул к выходу. Увиденное на поверхности повергло в шок. Люди в крови, пыли, с жуткми травмами лежали прямо на брусчатке, кругом медики, спасатели… И крики, забыть которые невозможно.

Вячеслав Хоронеко, многократный чемпион и рекордсмен мира и Книги рекордов Гиннесса по гиревому спорту: «Когда парень мне дал платок, меня протерли, говорит мне “побежали, это терракт, терракт”. а обычно терракты через какое-то время еще идет взрыв, понимаете? Побежали, говорит, вдруг еще сейчас рванет. Потом я увидел, знаете, я не хочу весь этот ужас рассказывать, потому что то, что там творилось это было как на войне… Вот этот вот кошмар он до сих пор у меня перед глазами».

Как оказалось, Вячеславу повезло – отделался, как говорят, царапиной. Раздробленные околками лица и оторванные конечности ужасали даже медиков, а они-то видели многое. Бригада Татьяны первой прибыла на место теракта. Возвращались с визита, услышали громкий хлопок. Следом звонок диспетчера: «взрыв в метро». Стало страшно.

Татьяна Грунтович, врач выездной бригады скорой медицинской помощи: «Мы едем – у меня работали фельдшера опытные, это я была еще зеленая в тот момент. Я сразу почувствовала их сосредоточенность, пыталась собраться, но сердце стучало, конечно, время по-другому чувствовалось… Мы ехали – проехать казалось бы несколько минут – и мне казалось, что каждая секунда, как за 10 секунд. Возле выхода из метро много людей стояло. Они стояли молча, вообще просто огромное количество людей почти не двигалось – как будто часть города замерла».

Стало ясно – это не учение. Кругом тела и мольбы о помощи. Спасатели снова и снова выносили пострадавших. Медики ринулись к людям, а дальше всё фрагментами – кровь, бинты, обезболивающее, капельницы. Очевидцы и случайные прохожие помогали, чем могли. Несмотря на шок.

Мужчины – терпели. Один, вспоминает, с вскрытым животом даже старался подбадривать, мол, «всё нормально». Мозг отказывался воспринимать, что всё это по-настоящему. Татьяна помнит момент, как все кругом начали звонить близким, чтобы узнать что с ними. И глаза начали искать – нет ли родных среди пострадавших. Тогда и пришло осознание – кто-то совершил чудовищный теракт. Управление по противодействию терроризму и экстремизму на тот момент возглавлял Николай Карпенков. Всё помнит по минутам.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси: «Видели, как оттуда выносили обожженные человеческие тела, людей, которые были оглушены, кантужены, которые пытались встать с носилок, не понимая, что произошло. Настолько была сильная взрывная волна, что люди, у которых были открыти рты, вскрывались черепные коробки, на рельсах лежала женщина, разрезанная напополам, и у нее все время звонил мобильный телефон».

Сразу же после взрыва о ситуации доложили Президенту – Администрация всего в сотне метров от «Октябрьской», в тот момент там был и рабочий кабинет Александра Лукашенко. Он немедленно прибыл в метро, спустился на платформу и возложил цветы к месту взрыва. Это были первые цветы в память о жертвах теракта. Президент осмотрел воронку, разрушенные конструкции, проверил, как ликвидируют последствия. Вернувшись с места происшествия, сразу провёл экстренное совещание, где чётко обозначил – нужно выяснить всё до мельчайших деталей и найти виновных! Расследование Александр Лукашенко взял под личный контроль.

Работу начали сразу же. Пока пиротехники искали другие взрывные устройства, оперативники занялись поиском исполнителей. Подняли видео с камер. Работали без сна и отдыха. И это дало результат. На видео заметили подозрительного мужчину, который входит на станции метро Фрунзенская едет к Октябрьской, кладет сумку под скамейку, поднимается по ступенькам, ждет прибытия поезда и затем происходит взрыв. Как выяснится позже, всё действия отрабатывал накануне теракта.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси: «Дальше его полностью прослеживают по станциям, как он выходит. Он выходит с обратной стороны Октябрьской, идет и смотрит что он совершил, вот его фотография Коновалова, как он вышел и идет по Октябрьской площади, было установлено это место, где он идет. Далее мы поссмотрели потом по другим камерам – он идет и смотрит, что он совершил, наслаждаясь всем этим зрелищем. И в душе у него, как он сказал, играет оркестр».

Все шаги подозреваемого оперативники отследили по минутам. И принялись искать. Его заметили в магазине, довели до подъезда, вызвали спецподразделение. Как только силовики попали в дом, в квартире выключили свет. Штурмовали с ожиданием того, что объект может подорвать ещё одно устройство.

В квартире были двое мужчин и женщина. Подрывника нашли в ванной. Он держал голову под водой – предполагают, хотел утопиться. Всех задержали. Всю ночь подозреваемого пытались разговорить – на контакт не шел. Подход все же нашли – сыграли на самолюбии, признав его подрывником номер один. И тогда он заговорил. Подробности не оставили следователям сомнений.

Позже в подвале у подозреваемого нашли 161 компонент для создания подобных устройств и 16 килограммов взрывчатки. Новыми целями, по его же признанию, были другие станции метро и торговые центры.

Признался и про взрыв в Витебске в 2005 году. Как рассказали в МВД, мстил девушке за то, что начала встречаться с другим. Тогда Коновалов обжег руки, и у него не смогли снять отпечатки пальцев, поэтому не нашли. А после взрыва в 2008 году, когда собирали отпечатки всех мужчин, тот пришел служить и принес «пальчики» друга. Перепроверять не пришло даже в голову. Отпечатки подрывника были в базе Интерпола. Рональд Кеннет Ноубл, на тот момент Генсек организации, прилетал в Минск и дал свою оценку.

Рональд Ноубл, генеральный секретарь Интерпола (2000 – 2014 г.): «Интерпол со своей стороны готов подтвердить, что это был именно террористический акт, мы благодарны МВД Беларуси за опыт, которым вы делитесь, теми деталями, которые отвечают на вопрос как планировалось, как было выполнено преступление, а также типом заряда. Технически бомба 2011-го отличается от той, что взорвалась в 2008-м, но у меня есть все доказательства, что преступление совершил один и тот же человек».

Все материалы, доказывающие виновность Коновалова, размещены на официальном сайте Интерпола. В Международной организации уголовной полиции особо отметили оперативность работы: раскрытие дела заняло 27 часов. Аудит проводили эксперты из других стран, в том числе россияне и израильтяне. И работу белорусских правоохранительных органов оценили высоко.

Судебный процесс был резонансным, за ним с замиранием сердца следила вся страна – ещё бы в суверенной Беларуси (где безопасность – визитная карточка), по сути, впервые столкнулись с таким агрессивным проявлением терроризма. Преступники получили суровое наказание. По закону. К сожалению, не все сделали выводы. Для кого-то и сегодня террор представляется вполне реальным средством достижения своих целей. И белорусам, которые хорошо помнят теракт в метро, такие средства вряд ли подходят. Спустя 10 лет в новостных сводках снова появились тревожные сообщения.

На этот раз попытками совершить теракт, как считают следователи, руководят из-за рубежа – инициатива, которая состоит из беглых белорусских силовиков (кто там еще в составе – можно лишь догадываться). Этот мужчина – исполнитель. Обучили подрывному мастерству через мессенджеры и отправили раскладывать взрывные устройства по городам и весям. Задержали.

Здесь история посерьезнее. Работала группа – из Украины доставили целый арсенал. Несколько пунктов своего плана осуществили – поджег дома и машины, подорвали автомобиль. А этот молодой человек радикальных взглядов разбирается в зажигательных коктейлях. И знает, как сделать так, чтобы помощнее полыхнуло.

Есть и такие, кто своих рук не марает. Но вдохновляет речами о крови, насилии, оружии, революции, жертвах… В перечне также шпионаж не понять на какое количество иностранных спецслужб, радикализация общества, поломанные судьбы… Перечислять можно долго. Бывший белорусский силовик также удостоен отдельного упоминания в перечне лиц, причастных к терроризму. Все они и иже с ними, что называется, в работе. События 2011 года многому научили. В первую очередь, работать на упреждение.

Александр Купченя, начальник управления по охране правопорядка и пролактике ГУВД Мингорисполкома: «В июле 2012 года была создана служба безопасности минского метрополитена. В этой службе трудятся сотрудники, которые раньше работают в органах внутренних дел, в том числе они обладают навыками, умениями, знают, что нужно делать и как выполнять задачи».

Учитывается и опыт других стран – самолет это, грузовик, врезающийся в толпу или подрывник – в охрану общественного порядка тут же вносят корректировки. Что можно проносить в места массового скопления людей, а что – нет, личный досмотр, напоминания быть бдительными. Торговые центры, общественный транспорт, вокзалы и аэропорты – все под пристальным наблюдением. Хотя и не бросается в глаза.

Бдительнее стали и сами белорусы – о любом бесхозном предмете сразу же сообщают в милицию. И ко всем мерам предосторожности относятся с максимальным пониманием. Ведь на кону безопасность, жизнь и здоровье близких, спокойствие всех. Мотивы совершения терактов не имеют значения – прикрываться можно чем угодно, только вот последствия одинаковые – гибель и страдания ни в чем не повинных людей. Которые просто оказались не в то время и не в том месте.

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