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Теракт в минском метро глазами очевидцев: 11 апреля исполняется 10 лет с момента трагедии
Источник материала: ОНТ
11 апреля исполняется 10 лет с момента теракта в минском метро. Это чудовищное преступление унесло жизни 15 человек. На его раскрытие были брошены лучшие силы и средства. Расследование было на личном контроле Президента. Виновные были найдены и понесли заслуженное наказание. О том, как это было и как сегодня живут люди, оказавшиеся в эпицентре тех трагических событий.
Белоусского гиревика, который одной левой берет мировые рекорды, знают многие, в том числе и за пределами страны. Вячеславу Хоронеко в июне исполняется 60 лет. Тренирует и до сих пор тренируется сам, готовится к новому рекорду в честь юбилея. От вопроса «а что было на 50-летие?» физически крепкий мужчина заметно волнуется. Мало кто знает, что тогда справиться с эмоциями для него было за счастье.
10 лет назад Вячеслав находился в считанных метрах от места взрыва в минском метро. Ждал друга.
Ничего не видно, едкий запах дыма перебивает дыхание и всецелое непонимание того, что произошло. Подумал: авария или короткое замыкание. Помнит, как кто-то подбежал, протер ему глаза платком и потянул к выходу. Увиденное на поверхности повергло в шок. Люди в крови, пыли, с жуткми травмами лежали прямо на брусчатке, кругом медики, спасатели… И крики, забыть которые невозможно.
Как оказалось, Вячеславу повезло – отделался, как говорят, царапиной. Раздробленные околками лица и оторванные конечности ужасали даже медиков, а они-то видели многое. Бригада Татьяны первой прибыла на место теракта. Возвращались с визита, услышали громкий хлопок. Следом звонок диспетчера: «взрыв в метро». Стало страшно.
Стало ясно – это не учение. Кругом тела и мольбы о помощи. Спасатели снова и снова выносили пострадавших. Медики ринулись к людям, а дальше всё фрагментами – кровь, бинты, обезболивающее, капельницы. Очевидцы и случайные прохожие помогали, чем могли. Несмотря на шок.
Мужчины – терпели. Один, вспоминает, с вскрытым животом даже старался подбадривать, мол, «всё нормально». Мозг отказывался воспринимать, что всё это по-настоящему. Татьяна помнит момент, как все кругом начали звонить близким, чтобы узнать что с ними. И глаза начали искать – нет ли родных среди пострадавших. Тогда и пришло осознание – кто-то совершил чудовищный теракт. Управление по противодействию терроризму и экстремизму на тот момент возглавлял Николай Карпенков. Всё помнит по минутам.
Сразу же после взрыва о ситуации доложили Президенту – Администрация всего в сотне метров от «Октябрьской», в тот момент там был и рабочий кабинет Александра Лукашенко. Он немедленно прибыл в метро, спустился на платформу и возложил цветы к месту взрыва. Это были первые цветы в память о жертвах теракта. Президент осмотрел воронку, разрушенные конструкции, проверил, как ликвидируют последствия. Вернувшись с места происшествия, сразу провёл экстренное совещание, где чётко обозначил – нужно выяснить всё до мельчайших деталей и найти виновных! Расследование Александр Лукашенко взял под личный контроль.
Работу начали сразу же. Пока пиротехники искали другие взрывные устройства, оперативники занялись поиском исполнителей. Подняли видео с камер. Работали без сна и отдыха. И это дало результат. На видео заметили подозрительного мужчину, который входит на станции метро Фрунзенская едет к Октябрьской, кладет сумку под скамейку, поднимается по ступенькам, ждет прибытия поезда и затем происходит взрыв. Как выяснится позже, всё действия отрабатывал накануне теракта.
Все шаги подозреваемого оперативники отследили по минутам. И принялись искать. Его заметили в магазине, довели до подъезда, вызвали спецподразделение. Как только силовики попали в дом, в квартире выключили свет. Штурмовали с ожиданием того, что объект может подорвать ещё одно устройство.
В квартире были двое мужчин и женщина. Подрывника нашли в ванной. Он держал голову под водой – предполагают, хотел утопиться. Всех задержали. Всю ночь подозреваемого пытались разговорить – на контакт не шел. Подход все же нашли – сыграли на самолюбии, признав его подрывником номер один. И тогда он заговорил. Подробности не оставили следователям сомнений.
Позже в подвале у подозреваемого нашли 161 компонент для создания подобных устройств и 16 килограммов взрывчатки. Новыми целями, по его же признанию, были другие станции метро и торговые центры.
Признался и про взрыв в Витебске в 2005 году. Как рассказали в МВД, мстил девушке за то, что начала встречаться с другим. Тогда Коновалов обжег руки, и у него не смогли снять отпечатки пальцев, поэтому не нашли. А после взрыва в 2008 году, когда собирали отпечатки всех мужчин, тот пришел служить и принес «пальчики» друга. Перепроверять не пришло даже в голову. Отпечатки подрывника были в базе Интерпола. Рональд Кеннет Ноубл, на тот момент Генсек организации, прилетал в Минск и дал свою оценку.
Все материалы, доказывающие виновность Коновалова, размещены на официальном сайте Интерпола. В Международной организации уголовной полиции особо отметили оперативность работы: раскрытие дела заняло 27 часов. Аудит проводили эксперты из других стран, в том числе россияне и израильтяне. И работу белорусских правоохранительных органов оценили высоко.
Судебный процесс был резонансным, за ним с замиранием сердца следила вся страна – ещё бы в суверенной Беларуси (где безопасность – визитная карточка), по сути, впервые столкнулись с таким агрессивным проявлением терроризма. Преступники получили суровое наказание. По закону. К сожалению, не все сделали выводы. Для кого-то и сегодня террор представляется вполне реальным средством достижения своих целей. И белорусам, которые хорошо помнят теракт в метро, такие средства вряд ли подходят. Спустя 10 лет в новостных сводках снова появились тревожные сообщения.
На этот раз попытками совершить теракт, как считают следователи, руководят из-за рубежа – инициатива, которая состоит из беглых белорусских силовиков (кто там еще в составе – можно лишь догадываться). Этот мужчина – исполнитель. Обучили подрывному мастерству через мессенджеры и отправили раскладывать взрывные устройства по городам и весям. Задержали.
Здесь история посерьезнее. Работала группа – из Украины доставили целый арсенал. Несколько пунктов своего плана осуществили – поджег дома и машины, подорвали автомобиль. А этот молодой человек радикальных взглядов разбирается в зажигательных коктейлях. И знает, как сделать так, чтобы помощнее полыхнуло.
Есть и такие, кто своих рук не марает. Но вдохновляет речами о крови, насилии, оружии, революции, жертвах… В перечне также шпионаж не понять на какое количество иностранных спецслужб, радикализация общества, поломанные судьбы… Перечислять можно долго. Бывший белорусский силовик также удостоен отдельного упоминания в перечне лиц, причастных к терроризму. Все они и иже с ними, что называется, в работе. События 2011 года многому научили. В первую очередь, работать на упреждение.
Учитывается и опыт других стран – самолет это, грузовик, врезающийся в толпу или подрывник – в охрану общественного порядка тут же вносят корректировки. Что можно проносить в места массового скопления людей, а что – нет, личный досмотр, напоминания быть бдительными. Торговые центры, общественный транспорт, вокзалы и аэропорты – все под пристальным наблюдением. Хотя и не бросается в глаза.
Бдительнее стали и сами белорусы – о любом бесхозном предмете сразу же сообщают в милицию. И ко всем мерам предосторожности относятся с максимальным пониманием. Ведь на кону безопасность, жизнь и здоровье близких, спокойствие всех. Мотивы совершения терактов не имеют значения – прикрываться можно чем угодно, только вот последствия одинаковые – гибель и страдания ни в чем не повинных людей. Которые просто оказались не в то время и не в том месте.
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11 апреля исполняется 10 лет с момента теракта в минском метро. Это чудовищное преступление унесло жизни 15 человек. На его раскрытие были брошены лучшие силы и...
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