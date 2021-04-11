Винный кризис: морозы уничтожили значительную часть урожая французских виноделов

Источник материала: ОНТ

Во Франции фермеры борются с последствиями аномальных морозов, уничтоживших практически весь урожай, рассказывает «Интерфакс».

Небывалые холода, которые затронули большую часть страны, могли уничтожить значительную часть урожая фруктов и винограда.

По информации местных СМИ, впервые за последние 40 лет, виноделы потеряли до 90% будущего урожая.

Ночная температура воздуха в регионе составляла до -8°С, аномальное похолодание нанесло непоправимый ущерб, так как пришло после резкой оттепели.

Однако дефицит будет заметен не только на рынке виноделия. Фермеры, которые обеспечивали регион яблоками, абрикосами, корнеплодами и некоторыми видами зерновых, также потеряли львиную долю урожая.

Фото: Pixabay

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