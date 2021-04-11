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Винный кризис: морозы уничтожили значительную часть урожая французских виноделов
Источник материала: ОНТ
Во Франции фермеры борются с последствиями аномальных морозов, уничтоживших практически весь урожай,
Небывалые холода, которые затронули большую часть страны, могли уничтожить значительную часть урожая фруктов и винограда.
По информации местных СМИ, впервые за последние 40 лет, виноделы потеряли до 90% будущего урожая.
Ночная температура воздуха в регионе составляла до -8°С, аномальное похолодание нанесло непоправимый ущерб, так как пришло после резкой оттепели.
Однако дефицит будет заметен не только на рынке виноделия. Фермеры, которые обеспечивали регион яблоками, абрикосами, корнеплодами и некоторыми видами зерновых, также потеряли львиную долю урожая.
Фото: Pixabay
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Во Франции фермеры борются с последствиями аномальных морозов, уничтоживших практически весь урожай, рассказывает «Интерфакс». Небывалые холода, которые...
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