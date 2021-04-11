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В Кыргызстане день тишины перед конституционным референдумом

11.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Кыргызстане день тишины перед конституционным референдумом

В Кыргызстане сегодня – день тишины. Перед референдумом о поправках в Конституцию и местными выборами. 


Страна собирается идти по пути усиления и централизации власти – больше полномочий Президенту и меньше – парламенту. Кризис многопартийности привел и к печальным последствиям в экономике, и к беспорядкам на улицах. 

Кыргызстан зачастую называли «островом демократии» в Центральной Азии и этот титул стоил две народных революции, миллионные финансовые потери и сотни раненых. Массовые волнения активно проходили в октябре прошлого года, когда не прошедшие в парламент партии агрессивно вывели своих сторонников на улицы. Сейчас большинство кыргызов по международным исследованиям готовы голосовать за возвращение президентской республики.

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В Кыргызстане сегодня – день тишины. Перед референдумом о поправках в Конституцию и местными выборами.  Страна собирается идти по пути усиления и централизации...
 
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