В Кыргызстане день тишины перед конституционным референдумом

Источник материала: ОНТ

В Кыргызстане сегодня – день тишины. Перед референдумом о поправках в Конституцию и местными выборами.





Страна собирается идти по пути усиления и централизации власти – больше полномочий Президенту и меньше – парламенту. Кризис многопартийности привел и к печальным последствиям в экономике, и к беспорядкам на улицах.

Кыргызстан зачастую называли «островом демократии» в Центральной Азии и этот титул стоил две народных революции, миллионные финансовые потери и сотни раненых. Массовые волнения активно проходили в октябре прошлого года, когда не прошедшие в парламент партии агрессивно вывели своих сторонников на улицы. Сейчас большинство кыргызов по международным исследованиям готовы голосовать за возвращение президентской республики.

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