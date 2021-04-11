Владимир Макей: Реформы не приведут к сокращению дипломатического присутствия Беларуси в мире

Источник материала: ОНТ

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью программе «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1» прокомментировал предстоящие реформы в сфере международной деятельности, передаёт БЕЛТА.

Напомним, 6 апреля в ходе планового совещания Александр Лукашенко заявил о необходимости оптимизации в работе загранучреждений Беларуси, что вызвало бурное обсуждение в обществе.

По словам министра иностранных дел, предстоящие реформы не приведут к сокращению дипломатического присутствия Республики Беларусь в мире.

«Внимание, которое было уделено этому совещанию, говорит о том, что всё-таки дипломатическая служба Беларуси играет важную роль, и её тоже пытаются в определенной мере расшатать в надежде, что это послужит, возможно, каким-то даже сигналом для других ведомств», – отметил Владимир Макей.

Также министр подчеркнул, что многие сотрудники МИД, покинувшие свои посты, критикуют работу нынешних сотрудников ведомства, говоря, что раньше там работали высококвалифицированные специалисты. Владимир Макей рассказал, что в белорусской дипломатической службе достаточно квалифицированных кадров, в том числе, молодых. Что же касается предстоящей оптимизации, это, по его словам, процесс постоянный.

«Мы смотрим, как развиваются наши отношения с теми или иными странами на том или ином континенте. Естественно, если мы видим, что в течение нескольких лет нет никакой отдачи, в первую очередь, в плане внешнеэкономической деятельности, то мы обсуждаем в правительстве и вносим соответствующее предложение Президенту», – рассказал министр.

Оптимизация, которая затронет аппарат МИД, не станет поводом для уменьшения присутствия Республики Беларусь на мировой арене, а, возможно, откроет новые направления для установления дипломатических отношений. Так в ближайшее время будут созданы генконсульства в Мумбаи, Гонконге и Хошимине.

«Но я думаю, что надо брать не числом, а умением. Мы создали такую систему, когда порядка 30 посольств у нас работают в формате минипосольств, где работает один руководитель загранучреждения и два сотрудника», – отметил Владимир Макей.

Фото: БЕЛТА

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