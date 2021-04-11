|
Владимир Макей: Реформы не приведут к сокращению дипломатического присутствия Беларуси в мире
Источник материала: ОНТ
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью программе «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1» прокомментировал предстоящие реформы в сфере международной деятельности,
По словам министра иностранных дел, предстоящие реформы не приведут к сокращению дипломатического присутствия Республики Беларусь в мире.
Также министр подчеркнул, что многие сотрудники МИД, покинувшие свои посты, критикуют работу нынешних сотрудников ведомства, говоря, что раньше там работали высококвалифицированные специалисты. Владимир Макей рассказал, что в белорусской дипломатической службе достаточно квалифицированных кадров, в том числе, молодых. Что же касается предстоящей оптимизации, это, по его словам, процесс постоянный.
Оптимизация, которая затронет аппарат МИД, не станет поводом для уменьшения присутствия Республики Беларусь на мировой арене, а, возможно, откроет новые направления для установления дипломатических отношений. Так в ближайшее время будут созданы генконсульства в Мумбаи, Гонконге и Хошимине.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью программе «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1» прокомментировал предстоящие реформы в сфере...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)