ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Владимир Макей: Реформы не приведут к сокращению дипломатического присутствия Беларуси в мире

11.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Владимир Макей: Реформы не приведут к сокращению дипломатического присутствия Беларуси в мире

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью программе «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1» прокомментировал предстоящие реформы в сфере международной деятельности, передаёт БЕЛТА.

Напомним, 6 апреля в ходе планового совещания Александр Лукашенко заявил о необходимости оптимизации в работе загранучреждений Беларуси, что вызвало бурное обсуждение в обществе.

По словам министра иностранных дел, предстоящие реформы не приведут к сокращению дипломатического присутствия Республики Беларусь в мире.

«Внимание, которое было уделено этому совещанию, говорит о том, что всё-таки дипломатическая служба Беларуси играет важную роль, и её тоже пытаются в определенной мере расшатать в надежде, что это послужит, возможно, каким-то даже сигналом для других ведомств», – отметил Владимир Макей.

Также министр подчеркнул, что многие сотрудники МИД, покинувшие свои посты, критикуют работу нынешних сотрудников ведомства, говоря, что раньше там работали высококвалифицированные специалисты. Владимир Макей рассказал, что в белорусской дипломатической службе достаточно квалифицированных кадров, в том числе, молодых. Что же касается предстоящей оптимизации, это, по его словам, процесс постоянный.

«Мы смотрим, как развиваются наши отношения с теми или иными странами на том или ином континенте. Естественно, если мы видим, что в течение нескольких лет нет никакой отдачи, в первую очередь, в плане внешнеэкономической деятельности, то мы обсуждаем в правительстве и вносим соответствующее предложение Президенту», – рассказал министр.

Оптимизация, которая затронет аппарат МИД, не станет поводом для уменьшения присутствия Республики Беларусь на мировой арене, а, возможно, откроет новые направления для установления дипломатических отношений. Так в ближайшее время будут созданы генконсульства в Мумбаи, Гонконге и Хошимине.

«Но я думаю, что надо брать не числом, а умением. Мы создали такую систему, когда порядка 30 посольств у нас работают в формате минипосольств, где работает один руководитель загранучреждения и два сотрудника», – отметил Владимир Макей.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью программе «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1» прокомментировал предстоящие реформы в сфере...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: 10-я гадавіна тэракту ў менскім мэтро і 85 гадоў Івонцы Сурвіле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by