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Погода в областных центрах Беларуси с 12 по 18 апреля. Прогноз от Дмитрия Рябова

11.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 12 по 18 апреля. Прогноз от Дмитрия Рябова

Температура ниже нормы, снег, иногда вместе с дождем, и порывистый ветер. А концу недели – потепление. Вот так испытывал нас апрель на уходящей неделе. Впрочем, в следующие семь дней без осадков тоже не обойдется. Но в первой половине будет достаточно комфортно, а во второй похолодает, особенно на западе Беларуси.


В начале недели осадков не ожидается. Чаще будет светить солнце. Под утро слабые туманы, видимость до полукилометра. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Влажность до 70%. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит от 0℃ до +7℃. Днем +12℃…+14℃.

Ближе к середине недели постепенно начнет поступать более прохладная, влажная неустойчивая воздушная масса. Будет облачно с небольшими прояснениями. Влажность до 90%. Пройдут кратковременные осадки, возможны грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит +2℃….+9℃. Днем во вторник от +7℃ по западу до +17℃ по юго-востоку, в среду от 0℃ в западных районах до +12℃ в восточных.

Во второй половине недели похолодает. Пройдут дожди. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Влажность до 90%. Ветер западный, юго-западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью +3℃…+7℃. Днем в четверг от 0℃ по западу до +14℃ по юго-востоку, в пятницу от 0℃ в Брестской области до +13℃ в Могилевской.

В выходные дни ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдут небольшие кратковременные осадки. Под утро непродолжительные туманы, видимость до полукилометра. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет -3℃…+3℃, днем в субботу от 0℃ в Бресте до +9℃ в Гомеле, в воскресенье будет от +1℃ по западу до +11℃ по юго-востоку.

Прогноз погоды на каждый день в областных центрах Беларуси от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!   

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Температура ниже нормы, снег, иногда вместе с дождем, и порывистый ветер. А концу недели – потепление. Вот так испытывал нас апрель на уходящей неделе. Впрочем, в...
 
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