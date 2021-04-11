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Лунный календарь на неделю с 12 по 18 апреля: сейте капусту, редис и баклажаны

11.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лунный календарь на неделю с 12 по 18 апреля: сейте капусту, редис и баклажаны

В апреле у садоводов и огородников с каждым днем становится все больше работы. Нужно продолжать уход за рассадой на подоконниках – поливать, подкармливать, рыхлить почву. 


13 апреля сейте позднюю белокочанную капусту, редис и баклажаны. 15 апреля можно посадить растения с длинным, вьющимся стеблем, например, горох и фасоль. 18 апреля благоприятный день для посева однолетних и многолетних цветов.

16 и 17 апреля   ожидаются небольшие магнитные всплески.

Мечтать о будущем и планировать свою жизнь можно 12 апреля. 15 апреля постарайтесь расстаться с иллюзиями. Домашними делами занимайтесь 18 апреля.  

Когда запланировать визит к парикмахеру, чтобы изменение стиля пошло на пользу, и в какие дни лучше посетить стоматолога, чтобы процедуры прошли успешно? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.  

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В апреле у садоводов и огородников с каждым днем становится все больше работы. Нужно продолжать уход за рассадой на подоконниках – поливать, подкармливать,...
 
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