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«Когда рождается девочка, которую хотела». Рэперша купила дочери нарядов на 29 тысяч долларов

11.04.2021 07:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская рэперша Карди Би в своем инстаграме опубликовала фото, на которых ее двухлетняя дочь Калчер запечатлена в джинсах, лонгсливе и леопардовом жилете из меха с сумкой модного дома Dior за 4300 долларов США, ободке марки Chanel и обуви Uggs, пишет lenta.ru.

Карди Би также показала в сториз (в данный момент они удалены), что купила дочке клатч белого цвета, бежевый шопер и небольшую розовую сумку и серьги. Каждая покупка из бутика Chanel обошлась певице в 4650, 4300, 3800 и 475 долларов США.

Еще знаменитость приобрела сумку-седло люксовой марки Dior стоимостью 3250 долларов и сумку из магазина Dolce & Gabbana за 3595 долларов. «Бог подарил мне куколку с какой-то целью. На шопинге я скупаю ей больше украшений, чем себе», — подписала Карди Би публикацию.

Известно, что общая стоимость всех подарков для Калчер составила 29 тысяч долларов США. «Вот что случается, когда у женщины рождается девочка, которую она всегда хотела!» — подытожила Карди Би.

В мае 2019 года рэперша купила дочери украшения на 80 тысяч долларов. Карди Би поделилась перепиской с ювелиром, который раскрыл стоимость драгоценностей и прислал их фотографию. На снимке девять браслетов с бриллиантами и пара сережек.

 
 
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Американская рэперша Карди Би в своем инстаграме опубликовала фото, на которых ее двухлетняя дочь Калчер запечатлена в джинсах, лонгсливе и леопардовом жилете из...
 
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