Макей пригрозил Западу: усилите санкции — уничтожим гражданское общество

Если со стороны Запада «дальше будет нагнетаться ситуация», «это приведет однозначно» к тому, что «не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры», заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1».





Стенограмма беседы размещена на сайте внешнеполитического ведомства.

«Любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество перестанет существовать», — предупредил Макей.

«И это, я считаю, будет абсолютно обосновано в данной ситуации, — сказал он. — Гражданское общество, о котором они «пекутся»! В моем понимании, те лица, которые призывают сейчас к санкциям против своего же народа, совершают преступление против своего народа. Я считаю, что именно так это надо расценивать».

Макей вновь вспомнил о белорусском санатории в Друскининкае (Литва), у которого возникли сложности в работе из-за введенных в отношении Беларуси санкций Евросоюза, и компанию «Амкодор», также попавшую в санкционный список. «Порядка десяти тысяч рабочих страдают, — посетовал Макей. — Или взять эту компанию, которая строит «Минск-Мир» (сербская Dana Holdings. — БелаПАН.), — они даже в это трудное время, пандемическое время, нашли возможность, чтобы со скидкой предоставлять квартиры нуждающимся людям. И против нее вводят санкции. Скажите, это нормально? Это гуманно с точки зрения здравомыслящего человека? Думаю, вряд ли».

«Но, тем не менее, соответствующие лица, которые убежали на Запад, предлагают такие действия в надежде, что станет плохо жить, не будут выплачивать зарплаты, и народ выйдет на улицы и сметет этот «ненавистный режим», — продолжил Макей. — Ну а что дальше? Что останется после того, как такая гипотетическая революция свершится? Останутся руины, из которых Беларусь, скорее всего, уже не восстанет. И Беларусь вряд ли будет существовать как государство, и вряд ли мы будем говорить о белорусской государственности. Я в этом глубоко убежден. Поэтому надеюсь, что эти мальчики и девочки, которые призывают к санкциям против своего же народа, наконец-то образумятся и задумаются. И если уж бороться, так надо бороться достойными политическими методами».

По утверждению Макея, политика европейского истеблишмента в отношении Беларуси «не находит поддержки даже в гражданском обществе этих стран». В частности, заявил он, согласно одному из опросов, около 66% литовцев не согласны с политикой властей в отношении Беларуси. «Точно так же и по другим странам. Кто-то может ерничать в данной ситуации, но к нам увеличилось количество обращений за вступлением в гражданство Беларуси. Из западных стран», — подчеркнул министр.

«Мы сейчас обобщаем эту информацию и будем докладывать руководству с тем, чтобы были приняты меры по, возможно, ускоренной процедуре предоставления гражданства этим людям. Я понимаю почему. В первую очередь, наверное, потому, что повлияла пандемическая ситуация. Но в то же время ни один гражданин западной страны не поехал бы в нестабильную страну или небезопасную страну. Поэтому такие обращения имеют под собой конкретные веские основания», — заявил он.

«Мы будем реагировать, конечно же, на подобные деструктивные действия, но мы никогда не будем предпринимать каких-либо шагов, которые были бы направлены на то, чтобы рассорить наши народы, — продолжил Макей тему давления Запада. — Мы заинтересованы в развитии всестороннего сотрудничества, в первую очередь с нашими соседями, которые, как говорит президент, даны Беларуси от Бога. Но мы, конечно же, не оставим без ответа те негативные и деструктивные действия, которые пытаются предпринимать наши партнеры на внешнем контуре».

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