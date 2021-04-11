Олег Молчан: «Все равно я буду самым быстрым белорусским композитором»

11 апреля выдающемуся белорусскому композитору Олегу Молчану исполнилось бы 56 лет. Он несколько лет сражался с онкологическим заболеванием, которое забрало его жизнь , но не сломило дух.

Возможно, он чувствовал, знал, что ему не так много отпущено земной жизни. Он спешил жить, при этом многое делал раньше других, опережая время.



Фото facebook.com/irina.vidova1

Никогда не сдаваться

Перед курсом лучевой терапии врачи сказали Молчану: «Вы уже не будете прежним, будете быстрее утомляться, возможно, замедлятся некоторые процессы». Он послушал это и выдал: «Даже если я буду медленнее, все равно я буду самым быстрым белорусским композитором».

После этого он успел завершить работу над альбомом «Ирина Видова и Олег Молчан. На одной волне» и издать на фирме «Мелодия» виниловую пластинку и двойной СD-диск «Олег Молчан. Песняры. Песни. Обработки».



Презентация дисков Олега Молчана, выпущенных фирмой «Мелодия» 6 апреля 2020 года («Виктория Олимп»). Фото Алексея Смольского

Работать начал в 16 лет

Карьера Олега Молчана как исполнителя началась еще в школьные годы — с шестнадцати лет играл в минском джаз-рок-ансамбле «Диалог» и в ресторане «Юбилейный». С 1983 года, то есть в 18 лет, был руководителем юношеского вокально-инструментального ансамбля во Дворце культуры железнодорожников, одновременно играл сольные программы, сочинял музыку.



Фото предоставлено Ириной Видовой

В 20 лет писал произведения для академического коллектива

Во время службы в армии Олег Молчан написал свой первый хоровой цикл на стихи Янки Купалы «Я нясу вам дар».

Много лет это произведение, написанное двадцатилетним молодым человеком, исполняла Государственная академическая хоровая капелла Беларуси им. Ширмы, затем Академический хор Белтелерадиокомпании под управлением Андрея Саврицкого.

Почти сразу эти произведения вошли в программу обучения студентов в Белорусской государственной филармонии.



Фото Татьяны Матусевич

Первый музыкальный руководитель «Песняров»

В «Песняры» Олег Молчан пришел в 24 года. Он показал Владимиру Мулявину несколько песен из своего цикла на стихи Александра Легчилова «Ave Sole, или Слово Скорины» и тот так буднично сказал: «Приходи завтра на студию и работай».

Именно программу песняра-новичка знаменитый коллектив исполнял на концертах к своему 20-летнему юбилею.

Кроме композиторской работы, фактически Олег Молчан в «Песнярах» был музыкальным руководителем. Официально такая ставка в штате государственного ансамбля «Песняры» впервые появилась только в 1998 году; Мулявин выхлопотал ее специально для Молчана.



Владимир Мулявин и Олег Молчан. Фото Михаила Маруги

Автор духовного гимна

К следующему, 25-летнему юбилею «Песняров» Олег Молчан написал «Малітву» на стихи Янки Купалы. Очень быстро произведение получило признание как духовный гимн Беларуси . А автору было всего лишь 29 лет.

Например, Нестору Соколовскому было 42 года, когда он написал мелодию, которую только через пять лет после смерти автора, в 1955 году, утвердят как гимн БССР.



Фото Михаила Маруги

Обошел Крутого и Бутмана

В Беларуси и за ее пределами Олег Молчан был известен как эксперт по авторскому праву. Тем не менее, для него было несколько неожиданным единогласное избрание в 2018 году президентом Евразийской конфедерации обществ правообладателей. Кроме Олега Молчана на этот пост выдвигали Игоря Крутого и Игоря Бутмана.



Фото Пресс-службы ЕАКОП

Приз имени Олега Молчана

В 2017 году впервые за 50-летнюю историю международного фестиваля «Красная гвоздика» песня на белорусском языке в исполнении Ирины Видовой стала лауреатом. А написали «Карабель маёй краіны» Олег Молчан и поэт Алесь Липай.

В 2020 году руководство фестиваля учредило приз имени Олега Молчана наряду с призами имени Бисера Кирова и Иосифа Кобзона.



Фото М. Трофимова

В годовщину смерти открыли мемориальная доску

В доме на улице Раковской, 20, где прошло его детство, в первую годовщину со дня смерти Олега Молчана была открыта мемориальная доска композитора. Ее создали талантливые скульпторы Ольга Нечай и Сергей Оганов при содействии Национального фонда поддержки правообладателей (Россия).

А 11 мая, на Восточном кладбище, где похоронен Олег Молчан, состоится открытие надмогильного памятника, созданного этими же авторами.