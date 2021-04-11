Автозадачка на выходные. Простая ситуация на перекрестке, но мало кто справится

Источник материала: Tut.by

В нашей воскресной автозадачке мы решили проверить знания водителей в элементарной с виду ситуации. Но не всякий сможет в ней правильно разобраться с точки зрения ПДД.



Фото: Яндекс.Панорамы

Ответ на автозадачку будет опубликован в понедельник, 12 марта в 11.00

Опрос По какой траектории согласно ПДД может двигаться водитель при выезде на перекрестке? Только по траектории А 6% Только по траектории Б 32% По траектории A и Б 62% С этого устройства голос уже учтен 409 ответов

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