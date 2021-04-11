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Автозадачка на выходные. Простая ситуация на перекрестке, но мало кто справится
Источник материала: Tut.by
В нашей воскресной автозадачке мы решили проверить знания водителей в элементарной с виду ситуации. Но не всякий сможет в ней правильно разобраться с точки зрения ПДД.
Ответ на автозадачку будет опубликован в понедельник, 12 марта в 11.00
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Наша очередная автозадачка заставит вспомнить некоторые пункты ПДД, касающиеся разметки. Подсказку мы дали, но ответить будет все равно сложно.
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