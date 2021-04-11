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Автозадачка на выходные. Простая ситуация на перекрестке, но мало кто справится

11.04.2021 08:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В нашей воскресной автозадачке мы решили проверить знания водителей в элементарной с виду ситуации. Но не всякий сможет в ней правильно разобраться с точки зрения ПДД.


Фото: Яндекс.Панорамы

Ответ на автозадачку будет опубликован в понедельник, 12 марта в 11.00

Опрос

По какой траектории согласно ПДД может двигаться водитель при выезде на перекрестке?

Только по траектории А 6%
Только по траектории Б 32%
По траектории A и Б 62%
С этого устройства голос уже учтен
409 ответов

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
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Наша очередная автозадачка заставит вспомнить некоторые пункты ПДД, касающиеся разметки. Подсказку мы дали, но ответить будет все равно сложно.
 
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