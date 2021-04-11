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«Если пухлая девушка надела спортивные штаны - она сдалась». Лина Данэм запустила линию одежды

11.04.2021 08:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Писательница и актриса Лина Данэм в сотрудничестве с ритейлером 11 Honore выпустила линию одежды плюс-сайз. Каждая из вещей в коллекции названа в честь одного из районов Сохо — части Манхетенна, где Лина росла в детстве.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В интервью, которое она дала по поводу выхода линейки, Лина сказала, что ее главная цель — противостоять негативному восприятию человеческого тела любого размера. При этом она довольно странно объяснила отсутствие в линейке спортивных штанов. «Существует убеждение, что полные женщины по определению глупее. И поэтому, если спортивные штаны наденет худая девушка, это будет восприниматься мило, вроде ну у нее был тяжелый день. Те же штаны на пухлой девушке будут означать, что она сдалась и сделала выбор в пользу своего образа жизни». Вместо спортивных штанов Лина предлагает девушкам плюс-сайз носить мини-юбки, платья, рубашки и блейзеры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В интервью, которое она дала по поводу выхода линейки, Лина сказала, что ее главная цель - противостоять негативному восприятию человеческого тела любого размера....
 
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