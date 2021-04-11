5 голливудских красавчиков старше 40, которые ни разу не были женаты (и, кажется, не планируют)

Источник материала: Tut.by

Среди голливудских звезд первой величины есть свой пул завидных женихов, но особенный интерес представляют те, кто уже достиг отметки в 40 лет и все еще ни разу не был женат. Никому так и не удалось завладеть их сердцами или это просто стечение обстоятельств?

Киану Ривз, 56 лет

История Киану Ривза добавляет еще больше трагизма к его и без того неоднозначному образу. Во время съемок в фильме «Матрица» он находился в отношениях с девушкой, пара ждала ребенка. К сожалению, беременность прервалась на довольно позднем сроке, что ударило по ним обоим. Но через какое-то время и сама девушка Киану погибла в автокатастрофе, что окончательно сломило актера. Долгое время он ни с кем не встречался, о женитьбе и вовсе не шла речь, и в целом вел затворнический образ жизни. Лишь относительно недавно Киану начал выходить в свет со своей нынешней любовью — художницей Александрой Грант.

Леонардо Ди Каприо, 45 лет

Один из самых завидных холостяков Голливуда предпочитает краткосрочные романы с моделями вступлению в брак. Лео встречался с Бар Рафаэли, Тони Гарр, Жизель Бундхен и другими знаменитыми красавицами. Сейчас он встречается с 23-летней моделью Камиллой Морроне, но закончится ли этот роман чем-то серьезным — никто не знает. Ведь, по слухам, чтобы иметь право претендовать на сердце Лео, сначала нужно понравиться его маме .

Джаред Лето, 48 лет

Недавно один из поклонников Джареда повесил на стену его фотографию, а бабушка парня приняла ее за изображение Иисуса и искренне порадовалась набожности внука.

Красоте и молодости Лето могут позавидовать не только мужчины, но и женщины. Возможно, его секрет в том, что он не обременяет себя всеми этими занудными женами и детьми. Сам Лето как-то сказал в интервью: «Я просто не из тех мужчин, которые всерьез думают о женитьбе».

Джерад Батлер, 50 лет

Актера называют «последним романтиком Голливуда». Как он сам говорил в одном из интервью, он каждый раз по-настоящему влюбляется в образы своих партнерш на экране, а потом разочаровывается в реальном человеке. Батлер встречался с Наоми Кэмпбелл, Кэмерон Диас, Эшли Грин, Дженнифер Энистон. С дизайнером Морган Браун они сходились и расходились дважды. «Я бы хотел найти девушку, с которой проживу до самой смерти. Но как только я начинаю планировать что-то конкретное, все всегда идет наперекосяк», — говорит актер.

Аль Пачино, 80 лет

Замыкает наш рейтинг король всех голливудских холостяков — актер Аль Пачино. Он никогда особенно не любил афишировать личную жизнь, но на его счету романы с Дайан Китон, Мартой Келлер и Беверли ДиАнжело. Последняя, кстати, родила ему двоих детей, но официально свои отношения пара не оформляла. Поддерживая образ ловеласа, в 2010 году актер завел роман с моделью Люсией Сола, но и эти отношения через 6 лет сошли на нет.

У Аль Пачино трое детей, и он говорит, что отцовство — это лучшее, что с ним случалось. Ну а брак — просто не его.