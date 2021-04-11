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Скоро лето, а за границу - сложно. Какие дачи около Витебска можно купить прямо сейчас - и сразу заехать
Источник материала: Tut.by
В пандемию дача — лучший вариант для самоизоляции, а еще это хорошее вложение денег, когда на финансовом рынке все нестабильно. Да и лето совсем скоро. TUT.BY посмотрел, какие дачи сейчас предлагают недалеко от Витебска, и отобрал несколько интересных предложений.
Дача в 3 км от Витебска — за 40,9 тысячи рублей
Где:
Почем: почти 41 тыс. рублей (возможен торг)
Что предлагает продавец: дом обложен кирпичом. Рядом лес, река. Есть баня, беседка, сад, теплица, хозпостройки.
Можно добраться на городском транспорте (конечная автобуса № 14).
Дача в 5 км от Витебска — за 38,8 тысячи рублей
Где:
Почем: почти 39 тыс. рублей
Что предлагает продавец: дом приватизирован и имеет необычную облицовку — камень и кирпич.
Участок — 5,8 сотки, подворье примыкает к реке Лучоса. На участке растут плодовые деревья и ягодные кустарники. Рядом река и лес.
Дорога до города (микрорайон Медцентр) через лес займет около часа. В сезон ходит рейсовый автобус 3−4 раза в день, в деревню приезжает автолавка, есть магазин.
Дача в 12 км от Витебска — за 48,8 тысячи рублей
Где:
Почем: почти 49 тыс. рублей (возможен торг)
Что предлагает продавец: дом с отделкой и мебелью, обогрев печью-камином, вода из колодца заведена в дом.
Участок — 5,4 сотки, на нем есть бревенчатая баня с зоной отдыха, парковка, два парника, два колодца (один — с питьевой, второй — с ливневой водой), оборудованный уличный туалет.
Есть сад.
Дача в 15 км от Витебска — за 79,2 тысячи рублей
Где:
Почем: чуть более 79 тыс. рублей
Что предлагает продавец: 3-уровневый дом, водопровод, газ (баллон), на первом этаже гараж. Есть камин и баня.
Участок — 11 соток. Есть пруд, беседка и хороший сад: яблони, груши, вишни, ягодные кустарники.
В 80 метрах от дома — озеро Лосвидо.
Дача в 25 км от Витебска — за 25 тысяч рублей
Где:
Почем: 25 тысяч рублей
Что предлагает продавец: дачный дом в двух уровнях, 4 комнаты. Внутри обшит вагонкой. Печное отопление, вода в доме.
Участок — 7 соток. Есть беседка, бассейн с рыбками, летний душ, парник, плодово-ягодные насаждения. Рядом лес и пруд.
Транспортное сообщение — в 300 метрах железнодорожная станция.
Комментарий риэлтора
Борис Авлуков, представитель ООО «Персональный риэлтер Недвижимость», рассказал TUT.BY, что в нашем регионе щитовые дачи стоят от 2,5 до 8 тысяч долларов. Кирпичные одноуровневые — от 5 до 10 тысяч долларов, двухуровневые — до 15 тысяч долларов. Деревянные — примерно в этом же ценовом диапазоне. Загородный дом из современных материалов обойдется в 30−80 тысяч долларов.
Стоимость зависит от состояния дома, этажности, площади участка, наличия коммуникаций, удобства транспортного сообщения, близости леса и водоема.
— Тренд для Витебска — спрос на дачи в городской черте (Лучеса, Улановичи): хорошо ходит транспорт, есть магазины. Популярны также дачи в 15−30 км от города с железнодорожным сообщением (Полоцкое и Оршанское направления).
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Скоро лето, а за границу - сложно. Какие дачи около Витебска можно купить прямо сейчас - и сразу заехать
Тренд для Витебска - спрос на дачи в городской черте (Лучеса, Улановичи): хорошо ходит транспорт, есть магазины. Популярны также дачи в 15−30 км от города с...
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