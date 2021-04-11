ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Скоро лето, а за границу - сложно. Какие дачи около Витебска можно купить прямо сейчас - и сразу заехать

11.04.2021 08:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В пандемию дача — лучший вариант для самоизоляции, а еще это хорошее вложение денег, когда на финансовом рынке все нестабильно. Да и лето совсем скоро. TUT.BY посмотрел, какие дачи сейчас предлагают недалеко от Витебска, и отобрал несколько интересных предложений.

Дача в 3 км от Витебска — за 40,9 тысячи рублей






Где: дача в деревне Дейки в 3 км от Витебска, садовое товарищество «Дейки»

Почем: почти 41 тыс. рублей (возможен торг)

Что предлагает продавец: дом обложен кирпичом. Рядом лес, река. Есть баня, беседка, сад, теплица, хозпостройки.

Можно добраться на городском транспорте (конечная автобуса № 14).

Дача в 5 км от Витебска — за 38,8 тысячи рублей


Где: дача в деревне Лятохи в 5 км от Витебска, садовое товарищество «Урожай»

Почем: почти 39 тыс. рублей

Что предлагает продавец: дом приватизирован и имеет необычную облицовку — камень и кирпич.

Участок — 5,8 сотки, подворье примыкает к реке Лучоса. На участке растут плодовые деревья и ягодные кустарники. Рядом река и лес.

Дорога до города (микрорайон Медцентр) через лес займет около часа. В сезон ходит рейсовый автобус 3−4 раза в день, в деревню приезжает автолавка, есть магазин.




Дача в 12 км от Витебска — за 48,8 тысячи рублей





Где: дача в деревне Дрюково Витебского района в 12 км от областного центра, садоводческий кооператив «Коминтерн»

Почем: почти 49 тыс. рублей (возможен торг)

Что предлагает продавец: дом с отделкой и мебелью, обогрев печью-камином, вода из колодца заведена в дом.

Участок — 5,4 сотки, на нем есть бревенчатая баня с зоной отдыха, парковка, два парника, два колодца (один — с питьевой, второй — с ливневой водой), оборудованный уличный туалет.

Есть сад.

Дача в 15 км от Витебска — за 79,2 тысячи рублей


Где: дача в деревне Ботали Городокского района в 15 км от Витебска, садовое товарищество «Взгорье»

Почем: чуть более 79 тыс. рублей

Что предлагает продавец: 3-уровневый дом, водопровод, газ (баллон), на первом этаже гараж. Есть камин и баня.

Участок — 11 соток. Есть пруд, беседка и хороший сад: яблони, груши, вишни, ягодные кустарники.

В 80 метрах от дома — озеро Лосвидо.




Дача в 25 км от Витебска — за 25 тысяч рублей





Где: дача в садовом товариществе «Колос» в Летчанском сельсовете, рядом железнодорожная станция «Краево»

Почем: 25 тысяч рублей

Что предлагает продавец: дачный дом в двух уровнях, 4 комнаты. Внутри обшит вагонкой. Печное отопление, вода в доме.

Участок — 7 соток. Есть беседка, бассейн с рыбками, летний душ, парник, плодово-ягодные насаждения. Рядом лес и пруд.

Транспортное сообщение — в 300 метрах железнодорожная станция.

Комментарий риэлтора

Борис Авлуков, представитель ООО «Персональный риэлтер Недвижимость», рассказал TUT.BY, что в нашем регионе щитовые дачи стоят от 2,5 до 8 тысяч долларов. Кирпичные одноуровневые — от 5 до 10 тысяч долларов, двухуровневые — до 15 тысяч долларов. Деревянные — примерно в этом же ценовом диапазоне. Загородный дом из современных материалов обойдется в 30−80 тысяч долларов.

Стоимость зависит от состояния дома, этажности, площади участка, наличия коммуникаций, удобства транспортного сообщения, близости леса и водоема.

— Тренд для Витебска — спрос на дачи в городской черте (Лучеса, Улановичи): хорошо ходит транспорт, есть магазины. Популярны также дачи в 15−30 км от города с железнодорожным сообщением (Полоцкое и Оршанское направления).

Читайте также

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренд для Витебска - спрос на дачи в городской черте (Лучеса, Улановичи): хорошо ходит транспорт, есть магазины. Популярны также дачи в 15−30 км от города с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Суперголы и мегаэмоции комментатора. Как прошло El clasico
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by