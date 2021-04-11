Битва за МКЗТ. Москва перестала выкручивать руки, но это лишь смена тактики

Отсутствие ряда важнейших компетенций заставляет предприятия российского ВПК прибегать к услугам белорусских смежников при реализации немалого числа оборонных проектов стратегического значения. Это дает Минску неплохие козыри в его постоянном торге с Москвой.

Практически полное отсутствие достоверной информации о содержании февральских переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи открывает обширное поле для предположений и догадок. В особенности это касается военного и военно-технического сотрудничества.





Москва взяла курс на кооперацию в сфере ВПК

По мнению ряда комментаторов, в Сочи Путин дожал Лукашенко и потому, мол, уже скоро контрольные пакеты акций ведущих предприятий белорусского ВПК перейдут под контроль российских оборонных корпораций.

Однако есть и другая точка зрения, которой придерживается и автор. На мой взгляд, Россия в последнее время изменила тактику в этих вопросах. От шантажа импортозамещением, цель которого заключалась в захвате активов флагманов белорусской оборонки, Москва перешла к курсу на кооперацию.

Почему? Во-первых, российское руководство не желает усугублять и без того непростое положение своего ближайшего союзника вульгарным выкручиванием рук . Во-вторых, у Москвы просто нет времени на длительную осаду неуступчивого Лукашенко: продукция белорусского ВПК для реализации стратегических оборонных проектов нужна здесь и сейчас.

К таким выводам подталкивает и информация о содержании телефонного разговора Лукашенко и Путина, состоявшегося 23 февраля — на следующий день после встречи в Сочи. Как следует из публикаций СМИ, в числе главных тем были вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем.

Обратим внимание и на обнародованные результаты переговоров вице-премьера России Юрия Борисова с белорусским премьером Романом Головченко, состоявшихся в Москве 3 февраля.

Как заявил по итогам встречи российский вице-премьер, у его страны нет планов замещать продукцию, импортируемую из Беларуси, так как нет смысла «тратить деньги российского бюджета на дублирование той продукции, которую нам может поставить братская республика».

По мнению ряда аналитиков, Борисов, курирующий оборонные отрасли промышленности, в первую очередь подразумевал продукцию ведущих предприятий белорусского ВПК, в числе которых «Пеленг», «Интеграл» и Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).

Причем некоторые из экспертов не сомневаются, что слова Борисова относятся прежде всего к изделиям МЗКТ.

КамАЗ миссию не выполнил

Сегодня уже мало кто из специалистов сомневается, что порученный Камскому автомобильному заводу в 2008 году проект создания специальных колесных шасси и тягачей (СКШТ) «Платформа-О», призванных заменить в вооруженных силах России аналогичную продукцию МЗКТ, потерпел неудачу .

12 лет работы и 300 млн долларов оказались потраченными напрасно. Получить надежные колесные транспортеры, пригодные для размещения автономных пусковых установок (АПУ) подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) различного назначения так и не удалось.

Ошибочным оказалось решение применить в ходовой части СКШТ семейства «Платформа-О» электромеханическую трансмиссию (ЭМТ) с дизель-электрическим приводом (ДЭП) и электромоторами, встроенными в ступицы колес. В теории подобная конструкция имеет ряд весомых преимуществ перед традиционной схемой с гидромеханической трансмиссией и приводом через карданные валы. Но, как оказалось, эти гипотетические достоинства перечеркиваются недостаточной надежностью и низкой живучестью СКШТ с ДЭП в условиях применения современных средств поражения.

Наиболее критичной для СКШТ такого типа является их высокая уязвимость перед электромагнитным импульсом (ЭМИ), возникающим вследствие ядерного взрыва. И не только. Сегодня в США ведется работа над созданием неядерных генераторов ЭМИ.

Воздействие ЭМИ выводит из строя бортовую электронную аппаратуру, управляющую работой ДЭП, электроприборы и кабели электропитания. В результате АПУ ПГРК, размещенные на шасси с ДЭП, потеряют подвижность и окажутся легкой мишенью для высокоточного оружия потенциального противника.

Но напичканные капризной электроникой машины могут выходить из строя и самопроизвольно. Как это случилось с ракетным шасси КамАЗ-7850 на форуме «Армия-2018», когда бортовая информационно-управляющая система потеряла контроль над многочисленными колесами.

После этого руководство Научно-исследовательского центра автомобильной техники 3-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России заявило, что центр более не рассматривает возможность применения ЭМТ для военной автотехники ни в ближней, ни в среднесрочной перспективе.

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Чтобы все-таки создать СКШТ, способные заменить в российской армии машины марки МЗКТ, потребуются большие средства и годы упорного труда высококвалифицированных разработчиков. Которых, как показывает эпопея с проектом «Платформа-О», в России катастрофически не хватает.

Между тем новое обострение отношений с США и НАТО заставляет Кремль форсировать свои важнейшие стратегические оборонные проекты.

В частности, уже в 2023 году (ранее планировалось в 2026-м) намечено завершить перевооружение на ПГРК «Ярс» мобильного компонента Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Также намечено принять на вооружение мобильную систему ПРО А-235 «Нудоль».

Без минских колес пока не обойтись

Своевременно решить эти задачи невозможно без использования продукции МЗКТ.

И если насчет «Ярсов» после неудачи проекта «Платформа-О» существует полная ясность — они будут размещаться на шасси МЗКТ-79221, то относительно состава транспортеров-носителей элементов системы ПРО «Нудоль» комментаторы высказывают различные мнения.

Эта система должна заменить систему ПРО А-135 «Амур», заступившую на боевое дежурство в начале 1990-х годов и предназначенную для отражения ограниченного по силе ядерного удара по Москве и Центральному промышленному району России. У комплекса А-235 более широкие возможности перехватывать не только боевые части межконтинентальных баллистических ракет, но и космические аппараты вероятного противника.

Отмечая, что система А-235 обладает высокими характеристиками в части поражения целей, ряд комментаторов обращает внимание и на факторы, повышающие неуязвимость этого комплекса, особенно мобильность его ключевых элементов. Это при том, что аналогичные элементы зарубежных систем ПРО до сих пор имеют шахтное базирование.

О том, что ПРО «Нудоль» будет мобильной, стало известно в 2013 году, когда в рамках работ над перспективной системой стартовала разработка конструкторской документации на автономную пусковую установку (АПУ), транспортно-заряжающую машину (ТЗМ) и транспортную машину (ТМ).

При этом в ряде публикаций было отмечено, что для размещения опытной АПУ комплекса А-235 было выбрано и получено шасси МЗКТ-79291. Колесная формула минской машины — 12×12, дизельный двигатель ТМЗ-854.10 имеет мощность 650 лошадиных сил, грузоподъемность — 80 т.

Сравнение результатов испытаний МЗКТ-79291 и его аналога от Камского автозавода КамАЗ-78509 показывает объективность такого выбора:

снаряженная масса МЗКТ-79291 примерно на 10 т меньше;

грузоподъемность МЗКТ-79291 приблизительно на 10 т больше;

надежность МЗКТ-79291 оказалась выше заявленной, при этом у КамАЗ-78509 тяговые электродвигатели, электроника, другие узлы и оборудование в ходе испытаний многократно выходили из строя.

ТЗМ и ТМ комплекса А-235, скорее всего, также будут размещены на шасси МЗКТ. Насчет выбора конкретных моделей мнения экспертов расходятся.

С полной уверенностью можно говорить лишь о том, что колесные шасси семейства «Платформа-О» не будут использованы в качестве носителей боевых и транспортных машин комплекса А-235. Причина — в несоответствии характеристик этих машин требованиям, которые предъявляются к технике, могущей попасть под воздействие ядерного взрыва.





Таким образом, желание прикрыть Москву и Центральный промышленный район России эшелонированным по дальностям и высотам мобильным щитом ПРО заставляет военно-политическое руководство этой страны прибегнуть к услугам белорусских производителей. Даже несмотря на официально провозглашенный в свое время курс на импортозамещение.

А это дает официальному Минску серьезные козыри в перманентном торге с Москвой как по экономическим, так и по политическим вопросам. Тем более что в будущем наработки ПРО «Нудоль» могут стать основой для создания стратегической ПРО, развернутой если не над всей территорией России, то над большей ее частью.