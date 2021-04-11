Выбираем на «Автобарахолке» солидный Mercedes до 1991 года выпуска

Источник материала: Onliner

Бренд Mercedes давным-давно сумел завоевать репутацию престижного, и уже много лет любая модель со звездой на решетке радиатора воспринимается как нечто элитное и желанное. По настроению в комментариях мы понимаем, что народное мнение гласит — лучшие «Мерсы» делали до распада СССР. Давайте посмотрим, какие Mercedes до 1991 года выпуска продаются на «Автобарахолке» . Бонусом к этим машинам идет отсутствие необходимости платить дорожный налог.

Mercedes W124

Начнем с самого недорогого автомобиля в нашем сегодняшнем топе. Этот Mercedes W124 сошел с конвейера в 1991 году, и на его одометре сейчас 235 565 км. Машина черного цвета, с люком и 2,3-литровым атмосферным мотором (бензин) мощностью 132 л. с. Сейчас W124 продается в Минске, и владелец хочет за него $4,7 тыс. в эквиваленте. Считаете, это необоснованно много для 30-летней модели, которую рано записывать в «ретро»? Тогда посмотрите, какое у нее состояние.

Аккуратный салон, досмотренный кузов, почти стоковый вид. Продавец не поленился разместить много фотографий — по ним можно понять, что это за автомобиль. В описании говорится, что этот Mercedes 22 года находится в одних руках. Зимой машину не эксплуатировали. Все обслужено и работает. Владелец не прочь поторговаться.

Mercedes G-Class

Если не нравится 124-й кузов, можно добавить $1,3 тыс. и взять «Гелика». Да, за $6 тыс. по курсу вы можете купить Mercedes G-Class 1985 года выпуска с неизвестным пробегом (владелец так и пишет, что не знает показаний одометра). Автомобиль продается в Бресте. Это 3-дверный вариант G-Class c черным кузовом. «Раздатка», мосты, блокировки работают без нареканий, утверждает владелец. Рама не гнилая.





Под капотом — 2,3-литровый бензиновый мотор мощностью 125 л. с. Установлено газовое оборудование. Коробка передач — АКП. На фотографиях видны очаги ржавчины по кузову. Но не забывайте, что это Mercedes 1985 года выпуска. Машина обработана антикором (польским) и пушечным салом (это такая консервационная смазка, замедляющая процесс коррозии). Учитывая, как незначительно G-Class меняет с годами дизайн, за $6 тыс. вы получите уважения и почета на дороге на все $20 тыс.! Кроме того, «Гелик» — отличная рабочая лошадка для поездок на дачу или в лес.

Mercedes W123

Седан Mercedes W123 — уникальный по современным меркам автомобиль. Кто-то продает его за пару сотен долларов, кто-то — за пару десятков тысяч. Белорусские автолюбители все еще не определились, это «старый корч» или «раритет»? Наверно, все зависит от состояния. Судя по цене в $6,5 тыс. по курсу, у данного экземпляра состояние должно быть неплохим.

Машина зеленого цвета, с заявленным пробегом в 68 040 км. Для 38-летнего Mercedes это, считай, начало обкатки. Под капотом — 3-литровый дизельный мотор мощностью 125 л. с. Коробка передач — автоматическая. Продавец утверждает, что седан в хорошем техническом состоянии. Торг уместен, но только в разумных пределах! «Заберу за пятерку» можете даже не писать.

Mercedes W123 Coupe

А вот очень похожий 123-й, только купе. Автомобиль тоже зеленого цвета (правда, другого оттенка) и 1983 года выпуска, с «автоматом» и маленьким пробегом (заявлено всего 33 325 км!). Даже цена аналогичная — $6,5 тыс. в эквиваленте (тоже есть зазор для торга). Двухдверные Mercedes W123 в Германии сейчас стоят порой дороже нового Volkswagen Polo. Найти такую машину в хорошем состоянии почти нереально.

Продавец говорит, что автомобиль в исправном техническом состоянии. Делался W123 для себя, а не на продажу. В отличие от описанного выше седана, купе бензиновое, с 2,3-литровым мотором. Чтобы солидность не била по кошельку, установлено газовое оборудование. Салон выглядит очень досмотренным. Кожа целая, деревянные вставки на месте. Сзади имеется центральный подлокотник.

Mercedes W126

Признаемся, «эска» в кузове W126 — один из наших любимых седанов представительского класса. Стилистически он еще относится к эпохе 123-х «Мерседесов», но заметно крупнее и с более комфортабельным салоном. Данный экземпляр Mercedes S-Class продается в Лиде, и продавец хочет получить за него $7 тыс. по курсу. Машина синего цвета, с пробегом 125 тыс. км. Владелец отмечает, что это родной пробег. Двенадцать лет автомобиль находится в одних руках.

Под капотом W126 — 3-литровый бензиновый мотор, который с годами научился работать на газу. Салон отделан светлой кожей. Машина 1988 года выпуска, но в ней хватает опций: «автомат», полный электропакет, кондиционер. На передней панели — красивые деревянные вставки. Если сохранить этот Mercedes в таком состоянии, то лет через 10—15 его можно будет продать какому-нибудь коллекционеру за крупную сумму.

Mercedes W126 Coupe

А кто-то решил не ждать 10—15 лет и попытаться продать 126-й Mercedes за солидный прайс уже сейчас. За данный экземпляр в Слуцке просят $24 тыс. в эквиваленте! Это купе 1991 года выпуска, с черным кузовом и мощным 5,6-литровым двигателем. Машина оснащена автоматической коробкой передач и задним приводом.

У автомобиля велюровый салон с четырьмя отдельными креслами. Имеется электропривод кресел, полный электропакет, отлично сохранившаяся передняя панель, целая обивка сидений. Машина, безусловно, очень интересная. Но найдется ли человек, готовый отдать за сей аппарат $24 тыс.?