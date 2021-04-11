Минчанин строит землянку XXI века. Посмотрели, что у него получается (видео)

Источник материала: Onliner Продолжаем рассказывать про дом в земле. Строительство этого необычного сооружения началось в конце прошлого года. Архитектор и сооснователь студии ZROBIM architects Алексей Кораблев решил отказаться от стандартных приемов и сделать что-то особенное. Так родился проект современной землянки с 18-метровой стеклянной стеной. Стройка кипела несколько последних месяцев, и сегодня куча стройматериалов уже начала приобретать черты будущего дома. Съездили на стройплощадку и посмотрели, как идет процесс.

Для тех, кто пропустил прошлые выпуски

Участок с перепадом в пять метров находится у самого берега Дубровского водохранилища. По задумке архитектора, здание практически не будет видно с улицы, а от соседей его закроют бетонные «шоры» — останется только классный вид на озеро. Крыша станет продолжением дороги, а сама постройка будет располагаться «в горе».









Вид на озеро будет открыт круглый год: одну из стен дома архитектор решил сделать стеклянной.

В прошлом выпуске мы рассказывали о том, сколько будет стоить дом и как составить грамотную смету, которая не разочарует в конце. Сегодня Алексей показывает, как далеко ему удалось продвинуться с начала февраля.

Влетел на арматуре, за окна отдал $20 000

В дом ведет довольно большая лестница: спуститься нужно на два метра.





Подпорные стены уже готовы. Сейчас рабочие завершают один из самых сложных этапов — заливают перекрытие.









— Пока иду почти по смете, но без проблем не обошлось.

Недавно сильно подорожала арматура, а у меня ее очень много. Я пока даже не считал, насколько сильно влетел, но, думаю, прилично. Так что сегодня я бы всем советовал обратить внимание на композитную арматуру, во многих случаях это поможет сэкономить деньги.





Перекрытие мы собрали за две недели, еще две недели нужно ждать после заливки, чтобы оно набрало прочность. Потом снимем опалубку и будем ставить окна — они уже готовы. За них я отдал $20 000. Большинство оконщиков боятся делать окна по проектным размерам. А мы наоборот — отталкивались от оконщиков, то есть стены подгоняли под размер окон. Благодаря этому можно уменьшить сроки строительства на два месяца!





Сейчас на стройке работает пять монолитчиков. Нельзя сказать, что работа идет стахановскими темпами, но продвигается строительство довольно бодро.











Хотел строить каркасник, но передумал

Студия ZROBIM architects специализируется на строительстве модульных домов. Себе Алексей тоже хотел каркасник, но решил пойти более сложным путем.

— Изначально я хотел быстро поставить каркасный дом и уже летом в нем тусоваться. Но оказалось, что здесь плохие грунты — значит, надо делать бетонный фундамент. Потом оказалось, что он сложен в реализации — там большие перекрытия, их тоже тяжело было решить в дереве.

А поскольку у меня бетонный фундамент и дорогое перекрытие, то в каркаснике просто не было смысла. Оставалось только выбрать материал для стен: газосиликат, керамзит или керамический блок.





Газосиликат надо утеплять, иначе он накапливает воду и быстро разрушается, его теплопроводность увеличивается, дом становится холодным. Такой вариант минчанину не подходил: утепленный и оштукатуренный дом легко повредить неудачным взмахом лопаты или неловким разворотом тачки с песком — рано или поздно придется реставрировать.

Керамический блок — самый достойный вариант, по мнению специалиста. Он хорошо накапливает тепло и отдает его дому, но Кораблев решил поступить иначе.





— Мне такая энергоемкость не слишком нужна, потому что у меня тут 80 «квадратов» стен и 80 «квадратов» стекла — накапливать нечего. Я решил, что это не слишком важно, и остановился на керамзите.

Керамзит неплохо несет нагрузки и стоит дешевле, чем керамический блок. К тому же его можно садить на клей, что удобно и практично: швы получаются совсем тонкими.

Правда, есть один нюанс. Поскольку керамзит добывается из-под земли, а в земле может содержаться радиация, этот материал иногда фонит. Во всяком случае, я о таком в интернете читал, — смеется Алексей. — Решил, что свой на всякий случай проверю. Нашел у себя дозиметр 1989 года и устроил тест. Но с моим все хорошо оказалось.





Утеплить дом белорус решил теплой штукатуркой. По сути, это обычная штукатурка с добавлением какой-либо измельченной теплоизоляции — от древесной стружки до пенопласта.

— Наносится слой в 3—5, а иногда и в 10 см. Я решил выбрать именно этот вариант, потому что мне надо спрятать швы, «мостики холода» — хоть они и минимальны из-за раствора, но все-таки есть. Вариант дорогой, но это единственное, что мне идеально подходит.

Решил отказаться от теплого пола

Поскольку грунты в поселке очень плохие, а участок находится на склоне, правильно выбрать фундамент было непросто. Отказавшись от свай, Кораблев решил остановиться на плите — так надежнее.

— Был выбор между двумя плитными фундаментами: шведской плитой и обычной. Шведская — самый распространенный вариант, который позволяет сделать эффективный теплый пол. Она утепляется пенополистиролом, внутрь встраиваются трубы. И получается, что фундамент становится теплым и нагревает дом. Но я от этой идеи отказался.

Во-первых, это очень дорого — дороже сложно что-то придумать. Во-вторых, ремонт потом делать очень проблематично: пробил трубу гвоздем, и надо бетон ломать. Переделывать фундамент в готовом доме — это слишком круто.





В итоге я решил, что поставлю обычную плиту, а отапливать дом будут конвекторы. На пол мне очень хочется положить доску, причем такую же, как на террасе, чтобы переход с экстерьера в интерьер был максимально незаметным.

Несмотря на то что у меня 18-метровая стеклянная стена, дом будет теплым. Не нужно бояться большого остекления, потому что в современных конструкциях можно сделать энергоэффективные окна, которые будут отлично держать тепло. И благодаря этому сегодня мы имеем возможность строить по-настоящему современный формат жилья.

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