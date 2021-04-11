















приводит пресс-служба алматинского клуба. Его словапресс-служба алматинского клуба.





- К сожалению, последнюю неделю ходили разные слухи о моем уходе. Не знаю, читали ли ребята это все. Но мы поставили все точки над i. Мы все друг друга уважаем, любим и продолжаем работать дальше вместе!



