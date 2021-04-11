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Алексей Шпилевский: в последнее время ходили слухи о моем уходе из "Кайрата"

11.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер "Кайрата", белорусский специалист Алексей Шпилевский после победного матча чемпионата Казахстана с "Тураном" (5:1) высказался по поводу слухов об уходе из команды.





Его слова приводит пресс-служба алматинского клуба.

- К сожалению, последнюю неделю ходили разные слухи о моем уходе. Не знаю, читали ли ребята это все. Но мы поставили все точки над i. Мы все друг друга уважаем, любим и продолжаем работать дальше вместе!
 
 
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Главный тренер "Кайрата", белорусский специалист Алексей Шпилевский после победного матча чемпионата Казахстана с "Тураном" (5:1) высказался по поводу слухов об...
 
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