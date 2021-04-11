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Алексей Шпилевский: в последнее время ходили слухи о моем уходе из "Кайрата"
Источник материала: Партизан
Главный тренер "Кайрата", белорусский специалист Алексей Шпилевский после победного матча чемпионата Казахстана с "Тураном" (5:1) высказался по поводу слухов об уходе из команды.
Его слова
- К сожалению, последнюю неделю ходили разные слухи о моем уходе. Не знаю, читали ли ребята это все. Но мы поставили все точки над i. Мы все друг друга уважаем, любим и продолжаем работать дальше вместе!
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Главный тренер "Кайрата", белорусский специалист Алексей Шпилевский после победного матча чемпионата Казахстана с "Тураном" (5:1) высказался по поводу слухов об...
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