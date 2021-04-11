В Мьянме силовики за сутки убили более 80 протестующих













DW со ссылкой Ассоциацию помощи политическим заключенным в стране. Об этом пишетсо ссылкой Ассоциацию помощи политическим заключенным в стране.

Днем ранее правозащитники сообщали о 618 погибших. 3 102 человека находятся под арестом, 63 уже приговорены к тюремному заключению, также выдано 656 ордеров на аресты. 5 апреля сообщалось о 568 погибших.





Как известно, 1 февраля после выборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.





Ранее сообщалось, что военные в Мьянме передадут власть в стране после того, как там пройдут новые и честные выборы.